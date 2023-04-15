Підживіть цим полуницю лише один раз навесні — і збирайте урожай весь сезон

Багато українських садівників люблять вирощувати полуницю. Для того, щоб отримати хороший врожай, її потрібно правильно підживлювати. Telegram-канал «Идеи для дачи и дома» радить підживлювати полуницю один раз весною.

Рецепт підживлення:

Налити приблизно 1/3 відра гарячої води і додати в ведро половину чайної ложки борної кислоти і чверть чайної ложки марганцівки, все ретельно перемішати, щоб всі елементи розчинилися у гарячый воді. Наповнити цедро звичайною водою і додати 13−15 крапель йоду, потім знову легко перемішати.

Далі потрібно додати дві-три столові ложки нашатиря і все ретельно перемішати — розчин повинен бути світло-рожевим.

Від кожного кущика полуниці потрібно вилити один кувшик (300−400 мл) такого розчину. Після такого підживлення навіть найбільш хворі і хирляві кущі прекрасно розквітають, а в сезон полуниці буде радувати великими і солодкими ягодками.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як садити полуницю на агроволокно.

Фото: Pixabay

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