Городнику на замітку: обов'язково посадіть поряд з томатами базилік, і ось чому

Томати є однією з найпопулярніших культур серед українських садівників. Експерти радять садити поряд із томатами базилік. Ця ароматна трава сприятливо впливає на смак помідорів і сприяє їхній кількості, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад и город».

Базилік відганяє мух, тріпсів, комарів. Також пряність захищає помідори від колорадського жука, борошнистої роси, рогатого черв'яка. Сіють душисту траву між стволами помідорів, дотримуючись дистанції 15−20 см.

Відзначимо, що у такої рослини як базилік, є стільки корисних якостей:

- вони служать для відновлення роботи шлунково-кишкового тракту;

- відвар базиліка допомагає позбутися кашлю;

- сухі листя в будинку, допомагають позбутися від молі;

- в їжі базилік підходить абсолютно до будь-якої страви: і до м'яса, і до риби;

- базилік допомагає розщеплювати жир;

- знижує стрес і позитивно впливає на пам'ять.

Раніше «ФАКТИ» писали, як виростити базилік у себе на городі, а також про те, чим підживлювати помідори, щоб отримати ранній урожай.

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