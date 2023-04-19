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Книга рецептів

«Це просто вогонь»: рецепт неймовірно смачного чізкейку-пахлави від Валі Саєнко

13:07 19 квітня 2023
Чізкейк

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася рецептом смачного сніданка — оладок з яблуком та бананом, що готуються без цукру, розповіла, як вона готує сирний чізкейк-пахлаву.

«Обожнюю чізкейки. А цей — один із кращих. Поєднання хрумкого тіста і горішків, м`ягкої сирної начинки це просто огонь. Ділюся рецептом і деякими рекомендаціями щодо торту, щоб у вас вийшло», — пише вона в Instagram.

Інгредієнти (на форму 27 см):

  • Тісто філо — 300 г;
  • Масло вершкове — 180 г;
  • Горіх волоський — 300 г;
  • Пудра цукрова — 30 г;
  • Мед — 30 г;
  • Крем-сир — 750 г;
  • Цукор — 250 г;
  • Яйця — 4 шт.;
  • Фісташка очищена — 150 г.

Для заливки:

  • Вода — 150 г;
  • Цукор — 50 г;
  • Мед — 50 г.

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Приготування:

  • Заздалегідь розтопити вершкове масло та підсмажити волоські горіхи, а також зробити заливку: змішати крем-сир, яйця, цукор та збити міксером до однорідності. Це робиться раніше, бо з тістом філо потрібно працювати швидко — воно хутко сохне.
  • Обсмажені волоські горіхи перебити блендером з пудрою та медом.
  • Форму для випікання змастити розтопленим вершковим маслом і по одному викладати листи тіста, змащуючи їх за допомогою пензлика малом. І так 4−5 разів. Тісто викладається внахльост — так формується дно чізкейка. Зверху викладається перебитий волоський горіх. Далі повторюється процедуру з тістом та маслом. В середину викладається сирна начинку.
  • Випікати 0,5 години при температурі 160 градусів.
  • Для сиропу змішати воду, цукор та мед, трохи проварюють.
  • Дістати чізкейк, залити сироп на тісто і запікаємо ще хвилин 10−15 хвилин до рум`яності. Торт має бути досить цупким та трішки «тремтіти» в середині.
  • Підрізати краї (відчипивши їх від форми ножем), бо при остиганні тісто залишиться на формі, а начинка відійде.
  • Стабілізувати в холодильнику мінімум 4 години, прикрасити фісташками.

Раніше рецептом баскського чізкейка поділився відомий ресторатор Володимир Ярославський.

Фото — скріншот

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