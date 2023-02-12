«Смак кохання»: баскський чізкейк від Володимира Ярославського до Дня святого Валентина

Відомий ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розповідав, як приготувати мандариновий пиріг на пательні, перед Днем святого Валентина поділився рецептом баскського чізкейку.

«Надзвичайно ніжний, ледь вологий зсередини та підгорілий зовні — це смак кохання. Я готую його для вас з насолодою, з теплотою у серці. Бо хочу дарувати вам любов та бути поруч з вами. Нумо створювати свято разом. Ми цього варті», — пише Ярославський у соцмережах.

Інгредієнти: 500 г сиру «Філадельфія»;

100 г цукру;

200 г яєць (4 шт. середніх або 3шт. великих + 1жовток);

160 г вершків 30−35%;

Ваніль чи екстракт ванілі — за бажання.

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«Готувати зовсім просто, але важливо дотримуватися температур, бо це дасть саме той результат — підпаленої з карамельним присмаком скоринки й ніжної, навіть текучої серединки — саме таким він має бути. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури», — радить він.

Приготування: Крем-сир розминаємо лопаткою, додаємо яйця, цукор, перемішуємо (а не взбиваємо) вінчиком, додаємо вершки та знов вінчиком робимо рівномірну суміш.

У форму (20 см) кладемо пергамент, наливаємо тісто, розігріваємо духовку до 220 градусів і випікаємо 21 хвилину. Скоринка має бути підпаленою карамельного стану. У середині чізкейк буде рідким. Але він охолоне, і за 3−4 години текстура стабілізується і за констистенцією нагадуватиме заварний крем.

«Якщо хочете зробити щось взагалі особливе — замініть 7−10% крем-сиру на сир з блакитною пліснявою чи Брі, чи навіть м’який козиний — буде дуже смачно», — радить Ярославський.

Раніше ресторатор розповів, як приготувати його один з улюблених сніданків — сирну запіканку.

Фото — скріншот

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