Городнику на замітку: коли потрібно починати підгодовувати смородину та як це правильно робити

Дачники навесні мають не лише займатися розсадою, а й задуматися над підживленням рослин, зокрема, кущів смородини, яку протягом року слід підгодовувати чотири рази.

Як пише «Моя дача. Сад і город», перше підживлення потрібно вносити, як тільки розпустилися бруньки.

Для цього 2 ст. л. аміачної селітри розбавляють у 10 л води. Під кожен кущ смородини рекомендують внести по відру добрива.

Друге підживлення вносять у середині червня. Для розчину 1 ст. л. сечовини, 1,5 ст. л. суперфосфату та 0,5 ст. л. сульфату калію розчиняють у 10 л води. Норма розходу як і раніше — по відру на кущ.

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Третє підживлення роблять наприкінці вересня — початку жовтня. Під кожен кущ рекомендують внести по 0,5 склянки суперфосфату і 2/3 склянки сульфату калію.

Четверте, завершальне, — наприкінці жовтня. Тоді під кущ вносять по 0,5 відра перепрілого гною.

Досвідчені городники рекомендують зрізати зайві та старі гілки. Більше всього плодів у чорної смородини дозріває на дворічних і трирічних побігах, більш старі дають менше ягод. Рослини слід формувати так, щоб на кущі щороку залишалися 3 — 4 однолітніх пагони. Ті, яким більше 6 років, треба вирізати. Зазвичай такі роботи проводяться восени, коли з рослини опаде листя.

Під час цвітіння смородину рекомендують обприскувати медовим розчином (1 ст. ложку меду розчинити в 1 л води), щоб залучити бджіл, які запилюють кущ.

Березень також гарний час для висадки на ділянці троянд та деяких дерев.

Фото Pixabay

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