Експерти назвали 11 місць в автомобілі, які потрібно періодично змащувати взимку

Автомобілісти знають, що навіть у найстійкішому до викликів середовища авто є багато вразливих вузлів та місць, які потребують ретельного догляду та обробки мастильними матеріалами, тобто змащування.

Приблизний перелік навели автори інтернет-ресурсу Твоя машина.

Отже, на які деталі і вузли слід звернути увагу найперше?

Бічне скло та направляючі

Реагенти і бруд не тільки забруднюють вікна, а й проникають усередину підйомного механізму. В результаті він працює через силу, шкрябає і моторошно скрипить.

Щоб цього не допустити, досвідчені водії рекомендують заздалегідь обробити полімерним силіконом або сухим тефлоном. Що ж до скла, то його взимку рекомендується регулярно обробляти засобом «Антидощ».

2. Ущільнювачі дверей

Ці деталі зазнають великого навантаження, тому їм потрібний регулярний догляд. Фахівці рекомендують періодично обробляти гумки силіконовим мастилом, аби зберегти еластичність та гладкість ущільнювачів (краще використовувати препарат у вигляді спрею). Його слід рівномірно розпорошити по поверхнях ущільнювачів, а також ретельно обробити стики. Плівка, що утвориться, захистить гумки від вологи і примерзання, і вони залишаться гладкими і еластичними.

3. Кришка багажника

Морози, волога, реагенти — це негативно діє на внутрішню поверхню багажника. Уберегти кришку від псування допоможе антикорозійне покриття. Нанести його можна самостійно або ж на СТО. Головне, щоб перед обробкою кришку було очищено від бруду і добре просушено.

4. Електричні контакти

Перепади температур у зимовий час сприяють утворенню конденсату, що своєю чергою призводить до окислення та корозії контактів. Уберегти їх від пошкоджень, а себе — від неприємностей допоможе обробка спеціальною електропровідною пастою. Перед тим як нанести засіб, необхідно перевірити цілісність ізоляції проводів, з’єднань і роз’ємів, а при необхідності — замінити обмотку. Після цього треба очистити контакти від бруду та оксидів. Насамкінець — обробити пастою.

5. Запірний механізм капота

Цей механізм є одним із найуразливіших елементів конструкції. Захистити його від проникнення агресивної сльоти неможливо, оскільки краплі проникають під капот через найменші щілини. Єдиний вихід — регулярно обробляти механізм силіконовим або спеціалізованим мастилом.

6. Дверні замки

Перед настанням холодів конче потрібно добре обробити личинки замків, навіть якщо вони відкриваються дистанційно. Хоча замки мають захист, він не зможе вберегти від попадання вологи, бруду, реагентів. Найдрібніші частинки все одно проникнуть усередину та викличуть руйнівні процеси. Для профілактики можна використовувати універсальний WD-40, силіконове або тефлонове мастило. Обробка не тільки врятує механізми від псування, а й забезпечить плавну та беззвучну роботу.

7. Дверні петлі

Багато водіїв звертають увагу на стан навісів, тільки коли вони починають рипіти, заїдати або важко відкриватися. При чому найчастіше проблеми виникають саме з водійські дверями, адже вони відчиняються частіше за інші. Проблем із дверима не виникне, якщо протягом зими періодично обробляти петлі спеціальними засобами. Для цього можна використовувати силіконове або багатоцільове мастило. Автохімія з антикорозійними та брудовідштовхувальними властивостями убереже петлі від прискореного зносу та забезпечить безперебійну, плавну роботу.

8. Лючок бензобака

Його стан — головний біль багатьох водіїв. Лючок не захищений від попадання вологи, тому особливо сильно схильний до корозії, впливу солей і шкідливих хімічних речовин на дорогах. Тож цю деталь слід регулярно обробляти захисними засобами — як рухомі частини, так і важкодоступні місця лючка. Для цього використовують силіконове мастило.

9. Щітки двірників

Склоочисники є витратним елементом, і тому багато водіїв не вважають за потрібне доглядати його. І даремно. Щітки, що задубілі на морозі, не здатні добре очистити скло, що призводить до поганої видимості дороги. Крім того, вони можуть подряпати скло. Тому перед холодами краще обробити щітки силіконом, а потім регулярно оновлювати покриття. Це збереже еластичність матеріалу, а вас убереже від неприємностей.

10. Підкрилки та пороги

Ретельне змащення підкрилок і порогів позбавить ризику корозії, псування та прискореного зносу. Фахівці не дарма радять регулярно наносити силіконове мастило для захисту від налипання снігу.

11. Підвіска

Як і інші частини автомобіля, підвіска страждає від каші на дорогах, піску, солі та реагентів. Якщо забути про догляд та профілактику, то дуже швидко під час їзди з’являться неприємні звуки, а гумові деталі пересохнуть та вийдуть з ладу. Щоб цього не трапилося, експерти радять обробляти їх силіконовим мастилом.

Нагадаємо, раніше українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати.

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram