У лідерах Самарська область: стало відомо, скільки гарматного м’яса завербували у тюрмах рф для пригожина

Федеральна служба виконання покарань росії із січня перестала оновлювати статистику тюремного населення, що давало змогу оцінити масштаби вербування ув'язнених на війну в Україні. Але журналісти російського видання «Медіазона» знайшла потрібні дані на сайтах 35 регіональних управлінь — вони показують, звідки засуджених забирали найактивніше. Загальна кількість «вибулих» з колоній в'язнів за рік становила майже 33 тисячі осіб. А сумарно до початку 2023 року поменшало на 17 тисяч ув'язнених. Це більш ніж половина від скорочення за рік в цілому по країні.

Найбільше ув'язнених зникло в Самарській області: на початку 2022 року в колоніях у цьому регіоні утримували 10,2 тисячі осіб, а на початку 2023-го — лише 7,5 тисячі. Такий спад не можна пояснити історичним трендом, адже за попередній 2021 рік кількість ув'язнених в області, навпаки, збільшилася більш ніж на 300 осіб, пише видання. Понад тисячу осіб «пропали» також у Челябінській (1574) і Кіровській (1153) областях, а також у Татарстані (1040).

При цьому зібрані дані не повні, і в інших регіонах ситуація може відрізнятися. Крім того, на ці цифри можуть впливати переміщення ув'язнених усередині системи, наприклад, деякі колонії звільняють для того, щоб утримувати в них українських полонених. Журналістам не вдалося зрозуміти, з чим пов'язаний великий приріст кількості ув'язнених у Смоленській області та Криму: будь-яких новин про нові побудовані там колонії не було.

На початку лютого 2023 року засновник ПВК «Вагнер» євген пригожин заявив, що більше не набиратиме ув'язнених — тепер, за його словами, цим займається Міністерство оборони. За даними Інституту вивчення війни (ISW), вербування буде продовжено, але у менших обсягах. Однак оцінити, скільки засуджених забрали на війну за останні кілька місяців, поки неможливо.

Раніше у мережі з'явилися відео з шокуючими зізнаннями «вагнерівців» про звірства в Україні.

Тим часом у країні-окупантці, щоб збільшити кількість мобілізованих, ухвалили суперечливий закон, який дозволяє здійснювати призов на військову службу в електронному вигляді.

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