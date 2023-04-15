20 квітня 2023

Під час відвідування стародавнього японського міста Кіото (яке, до речі, є містом-побратимом Києва) мені запам'яталася одна цікава історія. Розповідають, що знаменитий імператорський сад готували до відкриття рівно три роки. Нарешті, коли роботи було практично завершено, імператор запросив всю знати помилуватися красою саду.

Гості були в захваті та розсипалися у компліментах. Але імператора цікавила думка відомого всю Японію майстра Лін-чі, який вважався неперевершеним знавцем цього виду мистецтва. Коли імператор звернувся до Лін-чі з проханням поділитися своїми враженнями від побаченого, всі присутні обернулися і запанувала тиша. Лін-чі відповів:

- Дивно, але я не бачу жодного сухого листка. Як життя може існувати без смерті? Через те, що тут немає сухого листя, сад виглядає мертвим. Я гадаю, що сьогодні вранці його дуже ретельно підмітали. Накажіть принести трохи сухого листя.

Коли листя принесли і розкидали алеями саду, вітер почав переносити їх з місця на місце. На очах у всіх сад наче ожив!

І тоді майстер сказав:

- Ось тепер все гаразд. Ваш сад чудовий. Просто перед цим він був дуже доглянутий. А справжнє мистецтво стає найбільшим, коли виглядає природним.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.