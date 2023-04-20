Тарифи на електроенергію підвищать: скільки коштуватиме кіловат-година

В Україні до закінчення опалювального сезону уряд вирішив не підвищувати тарифи на електрику. Але вже в травні ціни на електроенергію можуть зрости.

У Міненерго вже підтвердили, що розглядають можливість перегляду тарифів.

Плани підвищити тарифи також підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що наразі не може назвати можливий тариф після перегляду, проте додав, що це дасть змогу знайти кошти на відновлення енергосистеми, пише OBOZREVATEL.

«Варіанти, які звучать у ЗМІ, розглядаються. Але це не означає, що так і буде. Питання складне, воно обговорюється, є прорахунки, є оцінки. Ви самі розумієте, що 1,44 грн за кВт*годину не покривають витрати, навіть не покривають витрати на доставку електроенергії до кінцевого споживача. А треба покривати генерацію та відновлення енергосистеми», — цитує ресурс слова представника уряду.

Ще раніше експерт з питань ЖКГ Олег Попенко заявляв про плани підвищення вартості електрики приблизно на 30−40%. За його словами, вартість електроенергії становитиме близько 2,3−2,5 грн за кВт*годину.

Зараз у разі споживання до 250 кВт*година українці платять за струм 1,44 грн за кВт*годину.

У середньому українська родина, згідно з останніми даними НКРЕКП, споживає близько 165 кВт*година струму на місяць. З актуальним тарифом це 237,6 грн на місяць. А після можливого подорожчання щомісячна платіжка за електроенергію збільшиться до 379,5−412,5 грн.

Для вразливих категорій, у разі підвищення, пропонується збільшити розмір допомоги.

Деякі експерти пропонують збереження двох тарифів на електрику залежно від об'ємів споживання — чим більше сім'я витрачає, тим має більше платити.

Видання пише, що за даними «Укренерго», тільки на відновлення та захист високовольтної мережі «Укренерго» цьогоріч потрібно майже 1 млрд доларів.

Тож завдяки підвищенню тарифів отримати кошти на повне відновлення мережі неможливо, але й без такого надходження коштів також не обійтись.

Як розповіли OBOZREVATEL у Кабміні, для відновлення енергосистеми потрібно приблизно 2 роки, а на побудову нової системи доведеться витратити близько 5 років. Частково відновлення також відбувається і завдяки міжнародним партнерам.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що Україна не буде відновлювати ту енергетичну систему, що була раніше.

«Це буде інша енергосистема, інакше сконфігурована, значно більше вуглецево-нейтральна, більш екологічна», — передає видання слова експерта.

Раніше повідомлялось про двоетапне підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

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