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Соковиті крученики із начинкою: ідеально до будь-якого гарніру

22:27 20 квітня 2023
крученики

Якщо вашу родину вже не радують традиційні котлети, приготуйте для неї крученики. Ця гаряча страва стане чудовим доповненням як до святкового, так і буденного столу, адже вона надзвичайно смачна і ситна, впевнена фудблогерка Юлія Сімончук.

Інгредієнти:

  • мʼясо (куряче філе, свинина) — 1 кг (±);
  • вершки або сметана (жирні) — 200 мл;
  • гриби — 300 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • сир твердий — 50−70 г;
  • часник — 1−2 зуб.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія, масло вершкове — для смаження;
  • вода — 150 — 200 мл;
  • зелень — за бажанням.

Приготування:

Нарізати на шматки мʼясо, відбити (під плівкою), посолити, поперчити, дати промаринуватися 20 хвилин. Тим часом готуємо начинку: обсмажити на олії (+масло) цибулю з морквою та грибами, посолити, поперчити й додати натертий сир. Перемішати.

Викласти начинку на відбите мʼясо, загорнути рулетиком, скріпити зубочисткою. Обсмажити на олії з усіх сторін крученики до золотистості. Вийняти зі сковорідки, звільнити від зубочисток.

Додати в олію на сковороді порізаний часник, трохи води, щоб рідина охолодилась. Решту води змішати з вершками й долити у сковорідку. Повернути сюди всі крученики й тушкувати під кришкою до готовності, в процесі перевернути. Зняти з вогню і додати зелень (за бажанням). Подавати до будь-якого гарніру.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти супу «Італійський» та неймовірно смачного чізкейку-пахлави від Валі Саєнко.

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