Соковиті крученики із начинкою: ідеально до будь-якого гарніру
Якщо вашу родину вже не радують традиційні котлети, приготуйте для неї крученики. Ця гаряча страва стане чудовим доповненням як до святкового, так і буденного столу, адже вона надзвичайно смачна і ситна, впевнена фудблогерка Юлія Сімончук.
Інгредієнти:
- мʼясо (куряче філе, свинина) — 1 кг (±);
- вершки або сметана (жирні) — 200 мл;
- гриби — 300 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сир твердий — 50−70 г;
- часник — 1−2 зуб.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія, масло вершкове — для смаження;
- вода — 150 — 200 мл;
- зелень — за бажанням.
Приготування:
Нарізати на шматки мʼясо, відбити (під плівкою), посолити, поперчити, дати промаринуватися 20 хвилин. Тим часом готуємо начинку: обсмажити на олії (+масло) цибулю з морквою та грибами, посолити, поперчити й додати натертий сир. Перемішати.
Викласти начинку на відбите мʼясо, загорнути рулетиком, скріпити зубочисткою. Обсмажити на олії з усіх сторін крученики до золотистості. Вийняти зі сковорідки, звільнити від зубочисток.
Додати в олію на сковороді порізаний часник, трохи води, щоб рідина охолодилась. Решту води змішати з вершками й долити у сковорідку. Повернути сюди всі крученики й тушкувати під кришкою до готовності, в процесі перевернути. Зняти з вогню і додати зелень (за бажанням). Подавати до будь-якого гарніру.
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