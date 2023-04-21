Побиття «Манчестер Юнайтед» та фіаско кривдника «Шахтаря» в овертаймі: хто зіграє у півфіналі Ліги Європи (відео)

У четвер, 20 квітня, на стадіонах Севільї, Лісабона, Брюсселя і Рима відбулися чвертьфінальні зустрічі у відповідь Ліги Європи, яку минулого сезону виграв німецький «Айнтрахт».

Ліга Європи. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Севілья» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 3:0 (Ен-Несірі, 8, 81, Баде, 47). Перший матч — 2:2.

Біди «МЮ», котрий забив наприкінці першої зустрічі два голи… у свої ворота, продовжилися і на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан». Вже в дебюті поєдинку у відповідь біля своїх воріт «начудив» досвідчений захисник англійців Магуайр, і найкращий бомбардир «Севільї» Ен-Несірі вивів свою команду вперед за сумою двох зустрічей. На початку другого тайму французький захисник господарів Баде після подачі кутового поставив «МЮ» на межу катастрофи (у п'ятому поєдинку поспіль у всіх турнірах «Севілья» забила щонайменше два м'ячі), а на 81-й хвилині Ен-Несірі після помилки голкіпера де Хеа «поховав» підопічних Еріка тен Хага

Шестиразовий переможець Ліги Європи (Кубка УЄФА) «Севілья», яка виграла 24 із 26 домашніх зустрічей у турнірі, пробилася до квартету найсильніших, а екскоманда Кріштіану Роналду залишилася ні з чим. Чотири з п'яти голів у двох поєдинках гравці з Туманного Альбіону «привезли» самі собі.

«Спортинг» (Португалія) — «Ювентус» (Італія) — 1:1 (Едвардс, 20, з пенальті — Рабьо, 9). Перший матч — 0:1.

Туринський гранд, якому повернули (нехай і тимчасово) раніше відібрані за фінансові махінації 15 очок у чемпіонаті Італії, на радощах пройшов інший колишній клуб Кріштіану Роналду. Нехай і зі скрипом.

«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Байєр» (Німеччина) — 1:4 (Терхо, 65 — Діабі, 2, Баккер, 38, Фрімпонг, 61, Гложек, 79). Перший матч — 1:1.

«Рома» (Італія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 4:1 у додатковий час (Спінаццола, 60, Дібала, 89, Ель-Шаараві, 101, Пеллегріні, 109 — Пайшан, 80). На 120+1-й хвилині вилучено Хіменеса («Фейєноорд»). Перший матч — 0:1.

Роттердамці не змогли слідом за «Шахтарем» вибити з турніру команду Жозе Моуріньо, яка минулого сезону виграла фінал Ліги конференцій. У кого ви думали б? У «Фейєноорда». А щоб помститися римлянам, лідеру чемпіонату Нідерландів забракло лише кілька хвилин.

Таким чином, півфінальні пари Ліги Європи (матчі відбудуться 11 та 18 травня) сформували: «Ювентус» — «Севілья» та «Рома» — «Байєр».

Як відомо, вирішальний поєдинок турніру відбудеться 31 травня на «Пушкаш Арені» у столиці Угорщини Будапешті.

У цей же вечір відбулися поєдинки у відповідь ¼ фіналу Ліги конференцій: «Вест Хем» (Англія) — «Гент» (Бельгія) — 4:1 (Антоніо, 36, 63, Лукас, 55, з пенальті, Райс, 58 — Кюйперс, 26; перший матч — 1:1), «Фіорентина» (Італія) — «Лех» (Польща) — 2:3 (Соттіль, 78, Кастровіллі, 90+2 — Соуза, 9, Вельде, 64, з пенальті, Собех, 69; 4:1), АЗ (Нідерланди) — «Андерлехт» (Бельгія) — 2:0 (Павлідіс, 5, з пенальті, 14; 0:2; по пенальті — 4:1), «Ніцца» (Франція) — «Базель» (Швейцарія) — 1:2 у додатковий час (Ляборд, 10 — Огюстен, 86, Касім, 98; 2:2).

У півфіналах турніру 11 та 18 травня зіграють: «Фіорентина» — «Базель» та «Вест Хем» — АЗ.

Нагадаємо, що фінал Ліги конференцій цього року відбудеться 7 червня на «Еден Арені» у столиці Чехії Празі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі півфінальні пари Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Севілья»

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