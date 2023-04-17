37.70 / 38.31 41.04 / 41.85
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
21 квітня 2023
КВІТУЧА САКУРА (ЯПОНСЬКА ВИШНЯ)
КВІТУЧА САКУРА (ЯПОНСЬКА ВИШНЯ)

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Virginia Gonzalez
Розмір: 26×20 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Одного чоловіка, відомого добрими справами, запитали, чи відчував він колись розчарування тому, що його зусилля приносять менше плодів, ніж йому хотілося б. У відповідь він розповів історію про равлика, який почав повзти вишневим деревом холодним, вітряним днем запізнілої весни.

Горобці на сусідньому дереві від душі сміялися, дивлячись на нього. Потім один із них підлетів до равлика і запитав:
- Ти хіба не бачиш — на цьому дереві немає вишень?

Не перериваючи свого шляху вгору, мудрий равлик відповів:
- Коли я туди дістануся, будуть…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Всього одна ложка — і до ранку навіть сама чахла розсада стане коренастою та міцною (відео)

Годинник-гороскоп у Празі

У Близнюків з'являться нові ідеї, Водоліям захочеться нових знайомств, а Стрільцям — нових пригод: гороскоп на 21 квітня 202 року

розсада

Терміново дайте огіркам сірники — і будете збирати урожай до осені відрами (відео)

розсада

Полийте розсаду цим чудо-настоєм: за 3 дні у томатів та перцю стебло стане товще мізинця (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту