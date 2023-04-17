21 квітня 2023

Одного чоловіка, відомого добрими справами, запитали, чи відчував він колись розчарування тому, що його зусилля приносять менше плодів, ніж йому хотілося б. У відповідь він розповів історію про равлика, який почав повзти вишневим деревом холодним, вітряним днем запізнілої весни.

Горобці на сусідньому дереві від душі сміялися, дивлячись на нього. Потім один із них підлетів до равлика і запитав:

- Ти хіба не бачиш — на цьому дереві немає вишень?

Не перериваючи свого шляху вгору, мудрий равлик відповів:

- Коли я туди дістануся, будуть…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.