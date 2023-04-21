«Путінські солдати, біжіть, дурні!»: блогер про те, чому росія виграє від успішного наступу ЗСУ

Відомий російський блогер Дмитро Чернишев (входить до топ-10 блогерів Рунету), який у березні 2022 року залишив росію через війну і зараз живе в Тель-Авіві, розповів, чому росіянам вигідний успішний контрнаступ ЗСУ.

«Чому росіяни будуть головними вигодонабувачами від успішного наступу ЗСУ:

1. Стрімкий розгром російської армії врятує сотні тисяч життів росіян, які будуть убиті або поранені, якщо війна триватиме ще кілька років.

2. Захоплення в полон величезної кількості російських солдатів та військової техніки зроблять Росію нездатною до затяжної війни.

3. Поразка у війні дає Росії шанс змінити збанкрутілого злочинця Путіна та його зграю.

4. Повернення до кордонів 1991 року, виплата репарацій та видача суду військових злочинців дозволить Росії провести демократичні реформи та повернутися до сім'ї цивілізованих народів.

5. Демілітаризація Росії та відмова від моделі поліцейської держави дозволить країні заощадити величезні гроші, які сьогодні розкрадаються та витрачаються на силовиків.

6. Закінчення імперського проекту дозволить зняти санкції, під якими Росія фізично неспроможна існувати.

ps

Побажаємо Україні успішного наступу та повернення всіх її територій у найкоротші терміни. Ми можемо допомогти ЗСУ не лише грошима та курінням біля релейних шаф. Найважливішим завданням є зрив призову, розкладання путінської армії та зниження її бойового потенціалу до мінімуму. Агітація, агітація та ще раз агітація.

Путінські солдати вас уб'ють в Україні.

Біжіть, дурні», — написав він у Facebook.

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