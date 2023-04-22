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Негайно дайте огіркам соду, і будете збирати врожай відрами до осені (відео)

11:15 22 квітня 2023
Врожай огірків

Сода — чудовий засіб не тільки для прибирання, а й ефективний препарат для використання на дачі.

Про те, як можна ефективно збільшити за допомогою соди врожай огірків, розповідають на Youtube-каналі «Поради біолога».

Візьміть 1 столову ложку соди, 4−5 лаврових листочків (їх треба поламати на шматочки) і залийте 1 літром холодної води.

Лавровий лист унікальний за своїм складом, в ньому містяться вітаміни А, В, С і РР, дубильні речовини, ефірні олії.

Суміш треба добре збити блендером і настояти як мінімум протягом 4 годин.

Отриманий еліксир проціджуємо, додаємо до 3 літрів води і поливаємо отриманим розчином огірки під корінь 1 раз на 25−30 днів.

Нагадаємо, раніше городники розповіли, як використовують для підживлення огірків… сірники.

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