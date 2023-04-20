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Терміново дайте огіркам сірники і будете збирати урожай до осені відрами (відео)

19:50 20 квітня 2023
розсада

Для підживлення розсади овочів часто використовують трави, часник, лушпиння цибулі. Але іноді хирляві та тонкі рослини можуть підтримати звичайні сірники.

Про підживлення розсади огірків сірниками розповіли на YouTube-каналі «Поради біолога».

10−15 сірників залити літром води, збити блендером, настояти 48 годин.

Потім одержаний настій процідити через сито. Одну склянку розчину розвести в 3-х літрах води й використовувати для підживлення раз на 25−30 днів.


Раніше ми розповідали, як підгодувати томати та перець горохом.

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