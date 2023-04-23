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Городнику на замітку: коли і чим вперше навесні підживити озимий часник

16:26 23 квітня 2023
Часник

Часник є популярною культурою серед українських городників. Досвідчені садівники радять за сезон щонайменше тричі підживлювати часник, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и город».

Так, перше підживлення повинно бути на стадії появи двох-трьох листочків, коли пір'їнки ще ніжно-зелені і тільки-но з'явилися на світ.

Друге підживлення — приблизно через місяць після першого. У цей час внесене підживлення збагатить ґрунт потрібними мікроелементами і «налаштує» часник на майбутнє нарощування цибулини.

Третє підживлення вводимо на стадії формування цибулини, в період з середини до кінця червня.

Вперше часник потрібно підживлювати добривом, яке обов'язково має містити азот.

1. На 10 літрів води беремо столову ложку сечовини. Розмішуємо, поливаємо грядку, як зазвичай.

2. Зробіть настойку коров'яка з розрахунку 1 частина навозу на 9 частин води. Концентрат, що вийшов, розводимо водою у співвідношенні 1:3 і поливаємо часник.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити у квітні на дачі та городі.

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