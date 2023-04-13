Посадка часнику у квітні: що важливо знати городникам

Часник буває озимий і яровий. Озимі сорти часнику садять восени, вони більш врожайні. Та ярові сорти зберігаються краще — саме їх треба садити весною.

Як пише 24 канал, середина квітня — початок травня є часом весняної висадки часнику. Коли грунт прогрівається до 5 — 10 градусів, коріння та стебло формується найкраще.

Ще до висадки потрібно підготувати ґрунт — перекопати землю з перегноєм, розпушити землю, додати попіл та добрива.

Читайте також: Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

Для того, щоб часник прижився та дав гарний врожай, при підготовці до висадки та при самій висадці потрібно дотримуватися кількох правил:

За місяць до висадки відбірні зубчики часнику поставити у холодне місце.

За добу замочити у холодній воді, розчині мідного купоросу або перманганату калію. Потім знезаразити часник у розчині із золою на 2 години.

Зубчики садять у пухкий та вологий ґрунт. Сформуйте борозни завглибшки 3 — 4 сантиметри і на відстані 20 — 30 сантиметрів. Відстань між зубчиками має бути 5 — 6 сантиметрів.

Не засипайте часник землею, а натомість притрусіть шаром тирси або стружки.

Зазначається, що часник найкраще садити на грядках, де раніше росли огірки, кабачки, патисони, зернові, трави. А от місць, де раніше були морква, цибуля, картопля, краще уникати. Поряд з часником садіть картоплю, помідори, цибулю, не садять капусту, квасолю та горох.

Про те, як вирощувати часникову зелень у квартирі, читайте на нашому сайты.

Фото Pixabay

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram