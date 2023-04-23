Шеф-редактор інтернет-видання «Обозреватель» Орест Сохар вважає, що США набридло терпіти вибрики росії.

««Повна поразка РФ»: американці вимальовують контури повоєнного облаштування Московії

G7 на чолі зі США збираються поставити хрест на російській економіці, — саме такий настрій у наших західних партнерів. Наче вітром здуло тих політиків, які місяць-два тому фантазували про ще 3−5 років путінського володарювання у Кремлі.

Упродовж останнього тижня США натякнули світові, що їм набридло терпіти вибрики бункерного. Йому збираються прописати спершу заспокійливі, потім — гамівну сорочку.

Роль транквілізаторів зіграють нові санкції на рівні G7: йдеться про заборону всього експорту до РФ. Московія повністю втратить всі західні технології. США намагаються переконати партнерів піти на такий крок, і лідери G7 повинні узгодити перелік санкцій на своєму саміті.

Щоправда, силу удару по мордору згладить Китай, який з часом може компенсувати дефіцит. Крім того, залишаються експортно-імпортні діри завдяки торгівлі через треті країни. Тому, планується крок 2.

Функцію гамівної сорочки повинна виконати ініціатива сенатора-республіканця Ліндсі Гремма, який закликав визнати Московію державою-спонсором тероризму. На його думку, це вплине на поведінку Китаю та застереже Пекін від співпраці з Москвою. Де-факто, це заборона будь-яких торговельних взаємин з РФ, у тому числі — й для Китаю.

Здається, що Вашингтон вийшов із летаргійного сну і починає ініціювати рішення, які мали зʼявитися ще за декілька місяців до масштабного вторгнення. Причина пробудження зрозуміла: Путін перетворився на васала Сі, і це найгірший сценарій для Білого дому; гірший, ніж напіврозпад РФ, і виникнення натомість неймовірної кількості маленьких ядерних держав. Московія для Китаю — це Золоте Ельдорадо, що дозволить КНР не лише уникнути очікуваної економічної кризи, але й стати найбагатшою економікою світу.

США простіше протистояти російським викликам сьогодні, ніж значно потужнішим китайським — завтра. Демонтаж російької імперії — єдиний шанс Сполучених Штатів зеберегти лідерство у світі. Щоправда, треба ще подивитися, чи розуміє це Старий Світ.

Дядько Сем нарешті доїдає свою «котлету по-київськи». Йдеться про знамениту промову «Chicken Kyiv speech», виголошену 1 серпня 1991 року в Києві президентом США Дж. Бушем-старшим, який закликав українців уникнути «суїцидального націоналізму», тобто — зберегти радянську імперію.

Редактор The New York Times Вільям Сафайр обізвав промову «Chicken Kyiv speech», граючи на словах «котлета по-київськи» та «курка», що означає «боягуз».

Журналіст звинуватив Буша в колосальному прорахунку, який полягав у бажанні американців підтримати «тюрму народів» (як називали тоді СРСР), ігноруючи демократично-національне відродження більшості республік. Тобто збереження єдиного центру управління ядерною зброєю та успішне виконання Москвою жандармсько-каральних операцій щодо національних рухів для Вашингтона виявилося значно більшою цінністю, ніж демонтаж імперії та демократизація 15-ти республік. Донедавна Білий Дім проєктував «Chicken Kyiv» вже на Московію. Та, схоже, США вже доїдають отой продукт від Буша, позбавляючись фобій перед рештками радянської імперії", — написав він у Telegram.

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