- 10:05 Неочікувано: Олега Винника помітили в Києві
- 09:40 Державі — більше міцності, воїнам — більше зброї: Зеленський розповів, як Україна наближає перемогу
- 09:05 ЗСУ знищили за добу 660 окупантів, 8 танків та 8 бронемашин, — Генштаб
- 08:40 Ракам — позитивні емоції, Овнам — любовні зізнання, Рибам — цікаві пропозиції: гороскоп на день Кмітливого Щурика
- 08:15 Зливи з грозами та «похолодання»: синоптики розповіли про погоду на новому тижні
- 07:50 В Україні почався «кадровий голод»: кого шукають роботодавці і скільки готові платити
- 07:40 Важливо для благополуччя: астрологи назвали кольори, які приносять гроші кожному із знаків Зодіаку
- 07:30 Підвищення тарифу на електроенергію: в НКРЕКП назвали два можливі варіанти
- 07:00 Українці за кордоном: як почати отримувати свою пенсію в іншій країні (пояснення Кабміну)
- 06:50 Роботодавець не сплачував ЄСВ: за ким з робітників держава збереже пільги
- 06:30 Названо порушення, за яке водія в Україні можуть арештувати
- 06:00 Гроші посипляться з небес: названо три знаки зодіаку, які «озолотяться» у травні
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2013
Скульптор: José Luis
Santes Розмір: 18×47 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Є в мене, зізнаюся, така зовсім безглузда звичка. Закінчивши екскурсію у нашому музеї порцелянових фігур, обов'язково цікавлюся у відвідувачів, а що з побаченого їм сподобалося найбільше і чому.
Відповіді бувають часом настільки несподіваними, що я просто дивуюся. Якщо більшість поціновувачів фарфорового мистецтва, як правило, звертає увагу на великі багатосюжетні композиції, від яких очей відірвати не можна, розглядаючи буквально кожну найтоншу деталь, то знаходяться люди, які не можуть налюбуватися, на перший погляд, простоватими фігурками німецьких чи українських майстрів, відчути душевність яку не кожному дана.
У зв'язку з цим мені щоразу згадується коротка притча про успішного фермера, який написав книгу і вирішив провести її презентацію. Під час обговорення його буквально «дістав» один читач, який засипав автора питаннями про те, чому одна частина книги викликає у нього захоплення, а інша сповнена загадок, на які йому ніяк не вдається знайти відповіді. Фермер підвів його до вікна, що виходить на пасовище, де мирно паслися і коні, і корови, і вівці, і кози, і сказав:
- Перед нами така різноманітність тварин, в яких одні помічають красу постави, інші — породистість, треті — очевидні переваги для приготування вишуканих страв. І всім підряд неможливо сприймати все це багатство тваринного світу через спрощене розуміння «подобається» чи «не подобається». Адже загальним тут може бути лише одне — можливість кожного побачити та відчути те, що вашій душі завгодно.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Помідори просто божеволіють від цього: улюблене підгодовування томатів, від якого вони починають стрімко рости (відео)
Вітер: 1 м/с Пд-Сх
Тиск: 746 мм