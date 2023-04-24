Рецепт найсмачнішої піци вдома: більше ніколи не будете замовляти в магазині або кафе (відео)

Попри те, що піца — це традиційна італійська страва, її дуже люблять українці. Готується піца швидко з того, що є у холодильнику, Якщо додати трохи креативу, то знайома всім страва заграє новим смаком.

Блогерка kosatka-kosatka показала, як вона готує домашню піцу й детально показала приготування соусу для неї.

Тісто для піци треба приготувати завчасно.

Найпоширеніший та перевірений сучасний рецепт для приготування піци на основі сухих дріжджів.

У миску з просіяним борошном (300 г) додати 1 ч. л. солі та ½ ч. л. цукру, перемішати. Потім додати 20 г пресованих дріжджів (можна замінити на 8−10 г сухих дріжджів).

Додати 180 мл теплої води та 2,5 ст. л. оливкової олії.

Замішати дуже м'яке тісто. Накрити серветкою та поставити у тепле місце для підйому на 40−45 хвилин. Тісто має збільшитися обсягом у 2−3 разу.

Далі приготувати соус.

Для соусу натерти часник, додати 2 столових ложки майонезу, 2 столових ложки сметани та вершки. Маса не повинна бути рідкою. Додати терту моцарелу. Всю масу посолити.

Тісто для піци розім'яти руками на пергаменті.

Далі тісто змастити соусом й розкласті по заготовці зварене куряче м'ясо, гриби, моцарелу. Зверху посипати тертим сиром.

Випікати у духовці при 230 градусах до готовності.

В мережі користувачі дякую за гарний рецепт та вже готують таку смакоту.

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