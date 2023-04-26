З початку війни все змінилося: хто може не платити податок на квартиру чи будинок

У квітні 2022 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану». Відповідно до нього нерухоме майно, яке знаходиться на території, де велися або ведуться бойові дії, а також — на тимчасово окупованій території, звільняється від сплати податків. Не підлягає оподаткуванню і житлова нерухомість, яка стала непридатною для проживання внаслідок військової агресії.

Перелік територій затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

А ось сплачувати податок мають мешканці умовно благополучних регіонів, у власності яких перебуває:

квартира загальна площею понад 60 кв.

житловий будинок площею понад 120 кв.

різні типи об'єктів житлової нерухомості — квартиру та будинок, загальна площа яких перевищує 180 квадратних метрів.

Платити потрібно лише за «додатковий» метраж — той, що перевищує вказаний ліміт. Наприклад, якщо площа квартири 84 квадратні метри, то податок нараховується лише на 24 квадратні метри, а якщо площа житлового будинку дорівнює 190 квадратних метрів, то оподаткуванню підлягають лише 70 квадратних метрів.

А от якщо площа квартири більше 300 квадратних метрів або площа будинку перевищує 600 квадратних метрів, розмір податку буде фіксованим і становитиме 25 тисяч гривень.

Платежі податкові органи мають розіслати до 1 липня, а сплатити їх треба до 1 вересня.

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