Експерти визначили топ-10 автомобілів, які після року експлуатації коштують дорожче, ніж нові
Автомобілі на вторинному ринку можуть як дешевішати, так і зростати у ціні.
Так, фахівці агенції iSeeCars надали статистику, згідно з якою загалом середньостатистичний однорічний автомобіль коштує на 8,1% дешевше порівняно з аналогічною моделлю із салону. У грошовому еквіваленті втрати у середньому протягом року становлять близько 3 600 доларів, пише avtosota.com.
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Втім, деякі моделі лише «набирають» у ціні. Так, найбільше в ціні за рік росте Ford Maverick — однорічний пікап коштує на 12,3% або на 4 000 доларів більше за новий. Toyota Corolla Hybrid через рік дорожчає на 7,9% або на 2 000 доларів, а Mercedes-Benz G-Class — на 4,6% або на 8 600 доларів.
За даними експертів, чільна десятка однорічних автомобілів, які коштують дорожче за нові, виглядає наступним чиномі:
- 1. Ford Maverick;
- 2. Toyota Corolla Hybrid;
- 3. Mercedes-Benz G-Class;
- 4. Toyota Sienna;
- 5. Toyota RAV4 Prime;
- 6. Toyota Corolla Cross;
- 7. Toyota RAV4 Hybrid;
- 8. Kia Carnival;
- 9. Ford Bronco;
- 10. Honda Civic.
Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, яким пропонується скасувати обов'язкову сертифікацію автомобілів, ввезених з Євросоюзу. Також нардепам запропонують розглянути законопроєкт щодо безкоштовного розмитнення автівок громадянами, яки втратили транспортні засоби під час війни й мають офіційне підтвердження.
Фото Pixabay306
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