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Експерти визначили топ-10 автомобілів, які після року експлуатації коштують дорожче, ніж нові

13:06 21 квітня 2023
Автомобілі

Автомобілі на вторинному ринку можуть як дешевішати, так і зростати у ціні.

Так, фахівці агенції iSeeCars надали статистику, згідно з якою загалом середньостатистичний однорічний автомобіль коштує на 8,1% дешевше порівняно з аналогічною моделлю із салону. У грошовому еквіваленті втрати у середньому протягом року становлять близько 3 600 доларів, пише avtosota.com.

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Втім, деякі моделі лише «набирають» у ціні. Так, найбільше в ціні за рік росте Ford Maverick — однорічний пікап коштує на 12,3% або на 4 000 доларів більше за новий. Toyota Corolla Hybrid через рік дорожчає на 7,9% або на 2 000 доларів, а Mercedes-Benz G-Class — на 4,6% або на 8 600 доларів.

За даними експертів, чільна десятка однорічних автомобілів, які коштують дорожче за нові, виглядає наступним чиномі:

  • 1. Ford Maverick;
  • 2. Toyota Corolla Hybrid;
  • 3. Mercedes-Benz G-Class;
  • 4. Toyota Sienna;
  • 5. Toyota RAV4 Prime;
  • 6. Toyota Corolla Cross;
  • 7. Toyota RAV4 Hybrid;
  • 8. Kia Carnival;
  • 9. Ford Bronco;
  • 10. Honda Civic.

Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, яким пропонується скасувати обов'язкову сертифікацію автомобілів, ввезених з Євросоюзу. Також нардепам запропонують розглянути законопроєкт щодо безкоштовного розмитнення автівок громадянами, яки втратили транспортні засоби під час війни й мають офіційне підтвердження.

Фото Pixabay

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