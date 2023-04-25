27 квітня 2023

Розповідають, що один наполегливий журналіст довго чіплявся до Альберта Ейнштейна з настирливим запитанням: — Ви можете популярно пояснити мені, нарешті, що таке відносність?

Ейнштейн подумав і відповів запитанням на запитання:

- А ви можете пояснити мені, як підсмажити яйце?

Журналіст недовірливо подивився на вченого і сказав:

- Звичайно можу…

Тоді Ейнштейн запропонував:

- Добре, зробіть ласку! Тільки уявіть, що я не знаю, ані що таке яйце, ані що таке пательня, ані що таке масло, ані що таке вогонь.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.