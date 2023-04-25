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«Порцелянові» історії
27 квітня 2023
АРЛЕКІН
АРЛЕКІН

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1974
Скульптор: Antonio Ruiz
Розмір: 56×22 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Розповідають, що один наполегливий журналіст довго чіплявся до Альберта Ейнштейна з настирливим запитанням: — Ви можете популярно пояснити мені, нарешті, що таке відносність?

Ейнштейн подумав і відповів запитанням на запитання:
- А ви можете пояснити мені, як підсмажити яйце?

Журналіст недовірливо подивився на вченого і сказав:
- Звичайно можу…

Тоді Ейнштейн запропонував:
- Добре, зробіть ласку! Тільки уявіть, що я не знаю, ані що таке яйце, ані що таке пательня, ані що таке масло, ані що таке вогонь.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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