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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1974
Скульптор: Antonio Ruiz
Розмір: 56×22 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Розповідають, що один наполегливий журналіст довго чіплявся до Альберта Ейнштейна з настирливим запитанням: — Ви можете популярно пояснити мені, нарешті, що таке відносність?
Ейнштейн подумав і відповів запитанням на запитання:
- А ви можете пояснити мені, як підсмажити яйце?
Журналіст недовірливо подивився на вченого і сказав:
- Звичайно можу…
Тоді Ейнштейн запропонував:
- Добре, зробіть ласку! Тільки уявіть, що я не знаю, ані що таке яйце, ані що таке пательня, ані що таке масло, ані що таке вогонь.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с Пн-Зх
Тиск: 743 мм