Домашній торт «Чебурашка» від Ірини Хлєбнікової: просто та дуже смачно (відеорецепт)
Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше поділилася рецептом пирога, який можна приготувати з будь-яким варенням, розповіла, як приготувати торт «Чебурашка».
За її словами, торт виходить м'яким та просоченим, за структурою він нагадує велику шоколадну цукерку.
Інгредієнти:
Для коржів:
- 400 г борошна;
- 300 г цукру;
- 1 велике яйце;
- 225 г вершкового масла;
- 50 г какао-порошку;
- 50 г сметани;
- Дрібка соди;
- 10 г розпушувача для тіста;
- 8 г ванільного цукру;
- Дрібка солі.
Для крему:
- 700 г сметани жирністю 20% та вище;
- 200 г цукрової пудри;
- 3 ст. ложки розчинного какао (50 г);
- 8 г ванільного цукру.
З цих інгредієнтів виходить торт вагою 1,8 кг.
Детальний процес приготування вона показала на відео.
Раніше відома кулінарка Ліза Глинська розповіла, як вона готує торт «Мурашник» з карамельним кремом.
Фото — скріншот39
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