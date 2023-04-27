Домашній торт «Чебурашка» від Ірини Хлєбнікової: просто та дуже смачно (відеорецепт)

Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше поділилася рецептом пирога, який можна приготувати з будь-яким варенням, розповіла, як приготувати торт «Чебурашка».

За її словами, торт виходить м'яким та просоченим, за структурою він нагадує велику шоколадну цукерку.

Інгредієнти: Для коржів: 400 г борошна;

300 г цукру;

1 велике яйце;

225 г вершкового масла;

50 г какао-порошку;

50 г сметани;

Дрібка соди;

10 г розпушувача для тіста;

8 г ванільного цукру;

Дрібка солі. Для крему: 700 г сметани жирністю 20% та вище;

200 г цукрової пудри;

3 ст. ложки розчинного какао (50 г);

8 г ванільного цукру.

З цих інгредієнтів виходить торт вагою 1,8 кг.

Детальний процес приготування вона показала на відео.

Раніше відома кулінарка Ліза Глинська розповіла, як вона готує торт «Мурашник» з карамельним кремом.

Фото — скріншот

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