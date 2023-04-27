37.37 / 37.93 40.94 / 41.73
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашній торт «Чебурашка» від Ірини Хлєбнікової: просто та дуже смачно (відеорецепт)

13:29 27 квітня 2023
Торт

Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше поділилася рецептом пирога, який можна приготувати з будь-яким варенням, розповіла, як приготувати торт «Чебурашка».

За її словами, торт виходить м'яким та просоченим, за структурою він нагадує велику шоколадну цукерку.

Інгредієнти:

Для коржів:

  • 400 г борошна;
  • 300 г цукру;
  • 1 велике яйце;
  • 225 г вершкового масла;
  • 50 г какао-порошку;
  • 50 г сметани;
  • Дрібка соди;
  • 10 г розпушувача для тіста;
  • 8 г ванільного цукру;
  • Дрібка солі.

Для крему:

  • 700 г сметани жирністю 20% та вище;
  • 200 г цукрової пудри;
  • 3 ст. ложки розчинного какао (50 г);
  • 8 г ванільного цукру.

З цих інгредієнтів виходить торт вагою 1,8 кг.

Детальний процес приготування вона показала на відео.

Раніше відома кулінарка Ліза Глинська розповіла, як вона готує торт «Мурашник» з карамельним кремом.

Фото — скріншот

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фенікс

Тільцям — дохід, Близнюкам та Дівам — занепокоєння, Терезам та Водоліям — нові можливості: гороскоп на 27 квітня 2023 року

Кліщ

Головне — не відірвати головку: як правильно і без болі витягнути кліща з тіла людини (відео 13+)

Софія Науменко

«Дитина жива, але з нею не все добре»: українська школярка, яка пережила ампутацію ніг, стала чемпіонкою світу з танців

малина

Дайте це малині наприкінці квітня — в травні, і не повірите своїм очам: ягід буде дуже багато, і всі великі та солодкі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту