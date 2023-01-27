Незвичайний салат з курячим філе: ідея для вечері, коли гості на порозі

Чи траплялись у вашому житті ситуації, коли раптово повинні прийти гості й хочеться приготувати щось незвичайне і при тому дуже швидко? Найкраще рішення — це салат!

Важливо, щоб нарізка інгредієнтів не була мілкою, щоб відварювати для салату довелось мінімум продуктів, щоб салат був яскравим зовні й мав неперевершений смак.

Рецептом такої страви з «ФАКТАМИ» поділилась співачка Анна Конда.

— Салати з шароном дуже апетитні, — каже Анна Конда. — Ось рецепт одного з них.

Салат з шароном та курячим філе Шарон,

Куряче філе,

Авокадо,

Рукола, шпинат, червона цибуля

Грецькі горішки для декору (за бажанням)

Оливкова олія, сік лимону для заправки

Сіль, перець — до свого смаку Нарізаємо шарон і додаємо його до руколи та шпинату. Потім додаємо підсмажене куряче філе і нарізані авокадо та цибулю. Солимо, перчимо до свого смаку. Заправляємо та перемішуємо. А далі можна прикрасити горішками та нарізаним часточкаvb шароном. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти приготування печериць з креветками у вершковому соусі та курячих млинців з грибним соусом.

Фото з альбому Анни Конди

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