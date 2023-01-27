Незвичайний салат з курячим філе: ідея для вечері, коли гості на порозі
Чи траплялись у вашому житті ситуації, коли раптово повинні прийти гості й хочеться приготувати щось незвичайне і при тому дуже швидко? Найкраще рішення — це салат!
Важливо, щоб нарізка інгредієнтів не була мілкою, щоб відварювати для салату довелось мінімум продуктів, щоб салат був яскравим зовні й мав неперевершений смак.
Рецептом такої страви з «ФАКТАМИ» поділилась співачка Анна Конда.
— Салати з шароном дуже апетитні, — каже Анна Конда. — Ось рецепт одного з них.
Салат з шароном та курячим філе
- Шарон,
- Куряче філе,
- Авокадо,
- Рукола, шпинат, червона цибуля
- Грецькі горішки для декору (за бажанням)
- Оливкова олія, сік лимону для заправки
- Сіль, перець — до свого смаку
Нарізаємо шарон і додаємо його до руколи та шпинату. Потім додаємо підсмажене куряче філе і нарізані авокадо та цибулю. Солимо, перчимо до свого смаку. Заправляємо та перемішуємо. А далі можна прикрасити горішками та нарізаним часточкаvb шароном. Смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти приготування печериць з креветками у вершковому соусі та курячих млинців з грибним соусом.
Фото з альбому Анни Конди37
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