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«Порцелянові» історії
29 квітня 2023
ЯНГОЛ-ОХОРОНЕЦЬ
ЯНГОЛ-ОХОРОНЕЦЬ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2011
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 28×40 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Знаєте, друзі, був у моєму житті такий період, коли протягом короткого часу довелося кілька разів поспіль побувати в англійському Ліверпулі, а згодом буквально відразу в Нью-Йорку. І все це так чи інакше збігалося з екскурсіями місцями, пов'язаними з народженням, життям та смертю легендарного Джона Леннона.

Звичайно, всі подробиці його яскравої та трагічної долі переказувати не стану. Зупинюся лише на невеликому епізоді зі шкільного життя майбутнього знаменитого музиканта та виконавця. Якось вчителька середніх класів запропонувала дітям написати твір на тему «Ким ви мрієте стати?»

На відміну від інших однокласників, які докладно описали шлях до освоєння найрізноманітніших професій, Джон обмежився лише однією коротким реченням: «Я мрію стати щасливим…»
- Ти, мабуть, не зрозумів завдання? — докоряла Леннонові вчителька.
- Ні, це, напевно, ви не розумієте сенсу життя, — зухвало відповів їй Джон.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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