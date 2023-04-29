Як українцям, які виїхали за кордон, продовжити термін дії довідки про інвалідність: роз'яснення МОЗ

В Україні, де медико-соціальна експертна комісія на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії може ухвалити заочно рішення щодо встановлення інвалідності дитині, якій виповнилося 18 років і яка не може прибути на огляд, на час воєнного стану експертизу та встановлення інвалідності здійснюють екстериторіально та заочно для переселенців, які виїхали за кордон.

Як нагадує Міністерство охорони здоров’я України, у разі перебування за кордоном медичні документи можна переслати сімейному або лікуючому лікарю на території України для оформлення форми 088/о «Направлення на МСЕК». Всі надіслані документи мають бути українською мовою.

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Далі пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням людину скеровують на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для проведення експертизи і встановлення інвалідності.

«Якщо ж раптом ви не можете прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров’я. Експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування», — йдеться у повідомленні.

Якщо у переселенця за кордоном закінчився термін дії довідки про інвалідність, то його автоматично вважають продовженим на весь час дії воєнного стану на території України і впродовж 6 місяців після його припинення чи скасування. Так само подовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

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Якщо дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнилося 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу, адже критерії інвалідності дітей різняться від критеріїв інвалідності дорослих.

У такому разі дитина має пройти обстеження за кордоном, потім потрібно перекласти усі медичні документи українською мовою і направити їх сімейному чи лікуючому лікарю в Україну. Лікар оформить форму 088/о, а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.

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Фото Pixabay



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