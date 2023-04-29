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«Навіть краще, ніж шашлик»: фаршировані печериці на мангалі від Тетяни Литвинової

15:03 29 квітня 2023
Фаршировані печериці

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася рецептом приготування баклажанів, розповіла, як краще готувати шампіньйони (печериці).

«Фаршировані шампіньйони на мангалі, ще краще ніж шашлик! Це те, що ви будете розповідати своїм знайомим після того, як скуштуєте цю страву. Вона також легко заходить в категорію ПХ (Правильне Харчування) і є на 100% безгрішним!» — написала вона.

За її словами, ці гриби відмінно поєднуються з зеленню, а простий маринад надає особливої ароматності страві. Їх можна приготувати заздалегідь і взяти з собою на природу без зайвої метушні.

Інгредієнти:

Шампіньони 0,5 кг,
Фарш (індичка)-300 г,
Зелена цибуля 30 г,
Кінза 15 г,
Олія 3−4 ст л,
Соєвий соус 3−4 ст л,
Сушеній часник ½ ч л
Шампури, фольга, червоне вугілля

Спосіб приготування:

1. Зачистити шляпки шампіньонів
2. Замаринувати з олією, соевим соусом та часником.
3. До подрібненої індички додати зелену цибулю, кінзу, сіль, перець.
4. Начинити замариновані шляпки фаржем, з'єднати дві половинки, повернувши стороною з фаршем один до одного, та нанизати на шампур.
5. Завернути шампури в фольгу і підсмажити 30 хвилин.
6. Зняти фольгу і злити рідину. Досмажити до золотистого кольору.

«Виходять вони дуже соковитими! Зовсім не жирними і на диво смачними», — додала Литвинова.

Раніше відомий фудблогер розповів, як готувати печериці з креветками у вершковому соусі, а інші кулінари поділилися рецептом запечених печериць під сиром по-турецьки.

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