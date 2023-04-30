«Треба розділити на шматочки і з’їсти»: Зеленський порівняв росію з пирогом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія — такий собі «пиріг», який неможливо проковтнути за один раз, але який можна «розділити на шматочки» і таким чином з'їсти — тобто, перемогти.

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, записаному восени 2022 року, але опублікованому днями.

«Війна — як той пиріг з російською федерацією. Ми не можемо її з’їсти — рот порвеш, велика держава і велика за обсягом. Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки, і це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але здебільшого вони йдуть одна за одною, послідовно», — заявив Зеленський.

Як приклад президент назвав знищення російського крейсера «Москва», який був таким «шматочком» перемоги для України.

«Для нас перемога — територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. НАТО або інші безпекові гарантії. Вони дуже важливі», — додав глава держави.

Зеленський наголосив, що навіть після перемоги у війні Україні доведеться бути сусідом росії, тому нашій державі потрібно бути міцнішими і послабити ворога.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський застеріг від затяжної війни, яка, на його думку, може тривати роками або десятиліттями.

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