37.42 / 37.93 40.92 / 41.67
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Полтавські парові галушки: ідеально для ситного обіду

22:01 2 травня 2023
галушки

Цю страву неможливо не любити, адже це наш, український винахід. Галушки можна відварити у супі або приготувати на пару, а в тісто, крім основних інгредієнтів, іноді додають манну крупу чи картопляне пюре. І хоча галушки поширені по всій території України, саме в Полтаві вони вважаються головною стравою, переконана кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти для тіста:

  • 350 мл — кефір або кисляк
  • 1 яйце
  • 0,5 ч. л. соди
  • 0,5 ч. л. солі
  • 570 г — борошно

Фарш:

  • 300 г — куряча печінка
  • 300 г — курячі сердечка
  • 1 морквина
  • 1 цибулина
  • сіль, перець — на смак
  • 100−150 г — масло вершкове
  • рослинна олія

Приготування:

М’ясо помити й відварити до готовності. Перекрутити м’ясорубкою чи блендером.

Цибулю дрібно нарізати кубиком, моркву натерти на дрібну тертку. Підготовлені овочі обсмажити на рослинній олії. До них висипати перекручене м’ясо + вершкове масло. Посолити, поперчити й обсмажити 5 хвилин, помішуючи. Висипати в миску, хай охолоне.

Тим часом робимо тісто. В просіяне борошно додати соду, сіль, перемішати. Зробити ямку, вилляти одне яйце та кефір (кисляк чи сироватка), перемішати. Викласти на стіл і замісити тісто. Тісто має бути м’яке, еластичне і трішки липнути до рук. Накрити тісто і дати відпочити 10 хвилин.

Тісто розкачуємо в «ковбаску», нарізаємо на шматочки, обмочуємо їх в борошно з двох сторін, розкачуємо чи розтягуємо пальцями (все так, як на вареники на кефірі), на середину кладемо начинку і збираємо у «вузлик», гарно защіпуємо.

Беремо широку каструлю, наливаємо 1/3 води, зав'язуємо марлю у два шари (це в кого немає пароварки). Коли вода закипить, викладаємо по декілька галушок, накриваємо кришкою, бажано випуклою, чи скляною мискою і варимо 5−9 хвилин (залежить від розміру галушок).

Викладаємо готові галушки на велике блюдо, зверху викладаємо шматки тушкованого м’яса (будь-якої птиці) та поливаємо м'ясною юшкою. Прикрашаємо зеленню і подаємо до столу. Ці галушки можна подати й в інший спосіб: зі шкварками чи грибним соусом, зі сметаною.

Раніше відомий кулінар Тарас Кліпін розповів, як приготувати галушки з картоплею, грибами та запашним пармезаном.

Читайте також: Галушки тушковані: смачно та доступно кожній господині

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ліза та Гаррі Галкіни

Три щасливі дні у Парижі: Гаррі та Ліза Галкіна прилетіли в гості до тата і поговорили з ним на івриті (відео)

малина

Дайте це малині наприкінці квітня — в травні, і не повірите своїм очам: ягід буде дуже багато, і всі великі та солодкі

В салоні SsangYong Tivoli

Названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці

Повня

Не позичайте гроші та не починайте нові проекти: від чого ще варто відмовитися в день Квіткового Місяця 5 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту