Полтавські парові галушки: ідеально для ситного обіду

Цю страву неможливо не любити, адже це наш, український винахід. Галушки можна відварити у супі або приготувати на пару, а в тісто, крім основних інгредієнтів, іноді додають манну крупу чи картопляне пюре. І хоча галушки поширені по всій території України, саме в Полтаві вони вважаються головною стравою, переконана кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти для тіста: 350 мл — кефір або кисляк

1 яйце

0,5 ч. л. соди

0,5 ч. л. солі

570 г — борошно Фарш: 300 г — куряча печінка

300 г — курячі сердечка

1 морквина

1 цибулина

сіль, перець — на смак

100−150 г — масло вершкове

рослинна олія

Приготування:

М’ясо помити й відварити до готовності. Перекрутити м’ясорубкою чи блендером.

Цибулю дрібно нарізати кубиком, моркву натерти на дрібну тертку. Підготовлені овочі обсмажити на рослинній олії. До них висипати перекручене м’ясо + вершкове масло. Посолити, поперчити й обсмажити 5 хвилин, помішуючи. Висипати в миску, хай охолоне.

Тим часом робимо тісто. В просіяне борошно додати соду, сіль, перемішати. Зробити ямку, вилляти одне яйце та кефір (кисляк чи сироватка), перемішати. Викласти на стіл і замісити тісто. Тісто має бути м’яке, еластичне і трішки липнути до рук. Накрити тісто і дати відпочити 10 хвилин.

Тісто розкачуємо в «ковбаску», нарізаємо на шматочки, обмочуємо їх в борошно з двох сторін, розкачуємо чи розтягуємо пальцями (все так, як на вареники на кефірі), на середину кладемо начинку і збираємо у «вузлик», гарно защіпуємо.

Беремо широку каструлю, наливаємо 1/3 води, зав'язуємо марлю у два шари (це в кого немає пароварки). Коли вода закипить, викладаємо по декілька галушок, накриваємо кришкою, бажано випуклою, чи скляною мискою і варимо 5−9 хвилин (залежить від розміру галушок).

Викладаємо готові галушки на велике блюдо, зверху викладаємо шматки тушкованого м’яса (будь-якої птиці) та поливаємо м'ясною юшкою. Прикрашаємо зеленню і подаємо до столу. Ці галушки можна подати й в інший спосіб: зі шкварками чи грибним соусом, зі сметаною.

Раніше відомий кулінар Тарас Кліпін розповів, як приготувати галушки з картоплею, грибами та запашним пармезаном.

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