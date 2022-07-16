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Галушки тушковані: смачно та доступно кожній господині

20:50 16 липня 2022
Галушки

Українські господині залюбки діляться своїми рецептами з читачами «ФАКТІВ». Колись, за словами кулінарки Ольги Черкевич, галушки вдома робили часто, а обов'язково вони мали бути на свята. Тепер чимало українок повертаються до забутих рецептів, прагнучи пропагувати українську кухню.

Тісто:
0, 5 л кефіру,
1 ч. л. соди,
2 яйця,
1 кг муки,
сіль.

Підлива: ціла курка, 1 цибулина, сіль, перець, часник, масло, сметана.

Приготування:
Зварити курятину, порізати, потушкувати з цибулею на маслі, заправити сіллю, перцем, часником. Замісити тісто, сформувати галушки завбільшки як волоський горіх.

Варити у пароконвектоматі на деку. Можна над парою або й — так легше — у киплячій соленій воді. Скласти у глиняний горщик, залити підливою, запекти в духовці.

Можна на галушки зверху покласти сметану.

Раніше «ФАКТИ» писали про рецепт смачнющего сала зі спеціями від кулінарки Валентини Кошової

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