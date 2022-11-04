Галушки з картоплею, грибами та пармезаном: фантастично смачно

Палітра осінніх смаків особлива. І її неможливо уявити без грибів та картоплі. А якщо додати до цього тандему трошки пармезану, смак буде неперевершеним. І якщо він вам до вподоби, варто приготувати галушки з картоплею, грибами та пармезаном. Як саме? Про це розповідає кулінар та блогер каналу про здорову та зрозумілу їжу Тарас Кліпін, який раніше ділився незвичайним та водночас легким у виконанні рецептом фаршированого перцю з сиром.

«Фантастично легкі ньоки або галушки з картоплею, грибами та запашним пармезаном варто спробувати приготувати -- і не раз», -- говорить Тарас Кліпін.

Картопляні ньоккі з грибами та пармезаном

Відварена картопля — 3 шт.

Сіль/ чорний перець — на смак

Яєчний жовток — 2 шт.

Зелень — 5 г

Борошно — 45 г Начинка: Цибуля порей, стебло — 50 г

Вершкове масло — 15 г

Оливкова олія — 10 г

Гриби шампіньйони — 70 г

Сир пармезан — 15 г

Приготування:

1. Відварюємо картоплю, робимо пюре, солимо та перчимо.

2. Додаємо до картоплі два яєчні жовтки.

3. Нарізаємо петрушку (лише листочки!) або будь-яку іншу зелень.

4. Додаємо борошно до картоплі і замішуємо тісто.

5. Ставимо нагріватись воду.

6. Починаємо робити начинку: ріжемо цибулю порей, смажимо її на міксі вершкового масла та оливкової олії.

7. А поки цибуля смажиться, нарізаємо гриби — не дрібно, десь на 4 чи 6 дольок. І також додаємо їх до цибулі на пательню.

8. Починаємо формувати галушки: сиплемо трохи борошна на дошку і на руки, беремо трішечки тіста і скатуємо кульку.

9. Нашу кульку кидаємо у киплячу воду, аби перевірити чи буде вона тримати форму. Якщо кулька не тримає форму, додайте до тіста ще борошна.

10. Не забувайте помішувати цибулю та гриби, що смажаться.

11. З тіста ліпимо ковбаску, та розрізаємо на частинки. На кожну трошки натискаємо пальцями і розплющуємо.

12. Підсоліть воду та закидайте в неї галушки на 3 хвилини.

13. Дістаємо зварені ньоккі та викладаємо на пательню до грибів та цибулі, щоб вони «обмінювались» смаками та добре піджарювались.

14. Можна трошки підсолити цю суміш на пательні та додати вершкового масла.

15. Викладаємо вже підсмажені галушки, гриби та цибулю на тарілку та натираємо пармезан, аби присипати ним страву.

Смачного!

Нагадаємо, що зараз у самому розпалі сезон гарбуза, тому можна приготувати салат із цим овочем, попередньо його карамелізувавши.

Фото з альбому Тараса Кліпіна

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