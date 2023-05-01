Кидають в яму з ґратами: як в російській армії карають порушників дисципліни

Після повідомлення про причини скасування травневих свят у росії Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило останні дані розвідки щодо війни в Україні. У повідомленні йдеться про те, що в останні місяці російське командування, ймовірно, почало карати російських солдатів за порушення дисципліни.

У звіті зазначається, що покарання включають утримання військовослужбовців-порушників у «зінданах» — виритих у землі ямах із залізними ґратами зверху, які традиційно застосовували в країнах Середньої Азії, Північного Кавказу, в Афганістані, Ірані, Пакистані як підземні в'язниці-темниці.

«У численних нещодавніх повідомленнях російських військовослужбовців наводяться схожі свідчення про поміщення в „зіндани“ за проступки, включаючи пияцтво і спроби розірвати контракт», — йдеться в оновленій доповіді.

Також йдеться про те, що в перші місяці війни багато російських командирів відносно м’яко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому. Але з осені 2022 року з’явилися численні дедалі більш драконівські ініціативи щодо поліпшення дисципліни у військах.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» генерал Віктор Назаров розповів про те, що під час війни ніхто не проявляв більшої жорстокості й садизму, ніж росіяни

337

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram