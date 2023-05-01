Грецький бублик кулурі: ідеальний сніданок із чашкою кави
Свіжоспечений бублик кулурі з хрусткою скоринкою, щедро посипаний кунжутом, — одні з улюблених ласощів греків. Такі бублики часто продаються просто на вулиці. І, звісно ж, їх пропонують на кожному розі в кав'ярнях.
Спекти такі бублики можна і в домашніх умовах. Рецептом ласощів поділилася грецька кондитерка Селена Мілонас.
Рецепт грецького бублика кулурі
- Борошно 500 г
- Оливкова олія — 50 мл
- Сухі дріжджі — 10 г
- Сіль (за смаком)
- Цукор — 50 г
- Вода — 250 мл
Для декору
- Жовток одного яйця
- Кунжут (за смаком)
З'єднати всі інгредієнти, крім борошна. Додати в цю однорідну масу просіяне борошно і замісити тісто. Розкачати, порізати на шматочки і сформувати великі бублики. Змастити жовтком і посипати кунжутом. Залишити на 15 хвилин, потім випікати за температури 200 градусів протягом 20 хвилин до хрусткої скоринки.
Смачного!
Нагадаємо рецепт бубликів із фаршем. Вони швидко готуються, немає потреби в екзотичних продуктах, а технологія приготування доступна навіть початківцям-кулінарам.
Фото з альбому Ольги Сметанської49
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