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Грецький бублик кулурі: ідеальний сніданок із чашкою кави

13:51 4 травня 2023
бублик кулурі

Свіжоспечений бублик кулурі з хрусткою скоринкою, щедро посипаний кунжутом, — одні з улюблених ласощів греків. Такі бублики часто продаються просто на вулиці. І, звісно ж, їх пропонують на кожному розі в кав'ярнях.

Спекти такі бублики можна і в домашніх умовах. Рецептом ласощів поділилася грецька кондитерка Селена Мілонас.

Рецепт грецького бублика кулурі

  • Борошно 500 г
  • Оливкова олія — 50 мл
  • Сухі дріжджі — 10 г
  • Сіль (за смаком)
  • Цукор — 50 г
  • Вода — 250 мл

Для декору

  • Жовток одного яйця
  • Кунжут (за смаком)

З'єднати всі інгредієнти, крім борошна. Додати в цю однорідну масу просіяне борошно і замісити тісто. Розкачати, порізати на шматочки і сформувати великі бублики. Змастити жовтком і посипати кунжутом. Залишити на 15 хвилин, потім випікати за температури 200 градусів протягом 20 хвилин до хрусткої скоринки.

Смачного!

Нагадаємо рецепт бубликів із фаршем. Вони швидко готуються, немає потреби в екзотичних продуктах, а технологія приготування доступна навіть початківцям-кулінарам.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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