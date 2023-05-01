3 травня 2023

В одному гірському селищі, що на березі великого озера, жив мудрець. До нього люди часто приходили за порадою, а то й просто на чаювання. Мудрець із радістю приймав у себе всіх.

А поряд з ним жив чернець-мандрівник, до якого ніхто не хотів приходити. Ну, ось такою він був людиною — замкненою і нелюдимою. І ось одного разу чернець, страждаючи через пекучу заздрість до сусіда, вирішив посміятися з мудреця. Спіймав у полі метелика, стиснув у руці і приніс його до сусіда. Розрахунок у нього був простим: якщо мудрець скаже, що метелик не живий, чернець відкриє долоню — і метелик полетить. А якщо скаже, що живий, то стисне його в руці — і тоді всі дізнаються, що ніякий він не мудрець.

Вислухавши підступного гостя, мудрець перервав розмову з людьми, які прийшли до нього за порадою, тихо помолився за ченця і сказав йому:

- Все в твоїх руках…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.