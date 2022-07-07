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Клуб споживачів

Кріт на вашому городі: стратити чи помилувати?

17:36 7 липня 2022
кріт

Крот — часто велика проблема для городників, особливо влітку, коли вже починають дозрівати овочі. Тварина підриває коріння рослин. В результаті вони чахнуть та гинуть.

Автори сайту «Моя дача» розповіли, як чинити городнику, якщо на ділянці завівся кріт. Згідно з їхньою порадою, якщо кріт на ділянці один та великої шкоди не завдає, краще його не чіпати. Адже після пересування крота земля стає пухкою, вологою, розсипчастою, добре провітрюється. Він також чудово справляється з різними комахами та з капустянками, які загрожують урожаю.

Якщо ж шкода від крота переважує користь, потрібно змусити його піти на інше місце.

Способів боротьби з кротами багато — від нешкідливих народних методів до отрут та електронних відлякувачів для кротів.

Часто в кротові ходи кладуть политі гасом або ацетоном ганчірки, кидають у нори шматки карбіду та заливають їх водою, кладуть стебла з квітами пижма, бузини.

Багатьом допомагає рицинова олія (кроти не виносять її запаху). Пухирець масла змішують з 3−4 столовими ложками шампуню або засобу для миття посуду, розбавляють у відрі води та заливають потроху в ходи, намагаючись покрити якомога більшу територію.

Ще один спосіб — різні шумівки. На ділянці встановлюють подоби вітряків з вітряками з пластикових пляшок, що розрізають. Можна використати консервні банки.

Наступний метод боротьби з кротами — це пастки. Це і кротоловки на пружині, і скляні банки, закопані в ходи, і таке інше.

Деякі застосовують електронні відлякувачі для кротів. Цей метод ефективний, але дорогий.

Іноді застосовують отруйні речовини. У нори кладуть приманку та отруту.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як боротися з капустянкою, а також, як позбутися равликів, які шкодять врожаю.

Фото Pixabay

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