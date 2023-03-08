Добре ростуть у багатому гумусом і поживними речовинами субстраті: як правильно вирощувати гіацинти

Сьогодні гіацинти можна знайти в магазинах повсюди. Їхній кольоровий спектр став ширшим завдяки багатьом новим сортам і, окрім традиційних синіх, фіолетових, рожевих і білих, включає також більш незвичні відтінки, такі як абрикосовий, світло-жовтий, золотисто-жовтий і фіолетовий. Автори видання Mein schoener Garten дали поради, як доглядати за цими весняними квітами.

Гіацинти віддають перевагу сонячним і теплим місцям. Якщо вони захищені, їх можна висаджувати на грядці або в горщиках чи ящиках на балконі чи терасі. Добре дренований і повітряний мінеральний ґрунт ідеально підходить для квітів. Однак вони також добре ростуть у багатому гумусом і поживними речовинами субстраті за умови, що він не надто вологий.

Глибина посадки цибулин гіацинтів становить близько десяти сантиметрів. Також переконайтеся, що відстань до сусідньої рослини достатня, ідеальний варіант — 15 сантиметрів або більше.

Особливо на важких ґрунтах покладіть під цибулини шар піску висотою не менше п'яти сантиметрів в якості дренажу, щоб запобігти перезволоженню. Гіацинти потребують багато вологи та поживних речовин протягом вегетаційного періоду.

Як «королі весняних квітів», гіацинти дуже добре поєднуються з весняними багаторічниками, такими як бергенія, ряст або медунка. Вони особливо гарно виглядають у групах і прикрашають весняні клумби, бордюри та кашпо. Просто розташуйте різні гібриди один з одним, щоб створити привабливі кольорові візерунки.

Гіацинти схильні до хвороб, особливо навесні після розпускання бруньок. Регулярно оглядайте їх, щоб мати можливість негайно видалити заражені екземпляри. Одне з найпоширеніших грибкових захворювань — сіра пліснява. Пошкодження проявляється у вигляді коричневих плям на листках і стеблах. При гарному і, перш за все, провітрюваному і не надто вологому розташуванні, зараження зазвичай можна уникнути.

Напередодні сезону нагадаємо прості поради, завдяки яким розсада точно зійде.

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