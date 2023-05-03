На прохання військових: JULIK і ЗАЛІСКО презентували пісню «Хлопці, підемо»

Український співак JULIK та заслужений артист України Андрій Заліско презентували бойовий трек «Хлопці, підемо». Це українська стрілецька пісня, створена у 1915 році. Саме вона була присвячена боям на горі Маківці. Історія повторюється, адже вкотре відбулася російська агресія в Україні.

«Рівно 108 років тому, з 29 квітня до 4 травня 1915-го, тривали бої за гору Маківку між Українськими Січовими Стрільцями та російськими військами. Пісня, присвячена героїчному бою за гору Маківку, була написана бійцями легіону Українських січових стрільців у Першій світовій війні, — поділився історією написання пісні Андрій Заліско. — Бої за Маківку навесні 1915-го мали велике стратегічне значення у війні на Карпатсько-Галицькому напрямку. А перемога Українського легіону на горі Маківці над російськими військами, що мали чисельну перевагу, не дозволила росіянам подолати Карпатські хребти та вийти в долину для наступу на Будапешт та Відень».

Відомо, що над піснею співаки працювали місяць. А ідея її створення виникла за межами України, де вони нещодавно були з благодійними концертами.

«Воїни з передової, у яких ми виступали, завжди просять чогось веселого та бойового, для підняття духу. Ми розуміємо що культурний фронт також дуже важливий, особливо, що ми, співаки, можемо піснею розрадити та підняти настрій», — додає JULIK.

Раніше «ФАКТИ» писали, що «Антитіла» оголосили великий концерт у Криму.

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