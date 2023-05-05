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Гірчичний порошок проти шкідників на городі: як правильно його використовувати

19:22 5 травня 2023
Гірчичний порошок

Для українців, які мають городи, актуальною є проблема боротьби зі шкідниками. Дієвим засобом проти шкідників є гірчичний порошок, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Так, гірчиця допомагає у нелегкій боротьбі зі слимаками. Порошок розсипають між рослинами за перших ознак цього нестерпного шкідника: на капусті, перцях, хостах і т.д. Таукож гірчичний порошок — один із компонентів настою проти капустяної попелиці.

Крім того, настій гірчиці відмінно працює проти вогнівки, пильщиків, клопів, трипсів, попелиці, яблуневої плодожерки та інших листогризних гусениць. Для приготування 100 грам гірчичного порошку заливають 10 літрами води і настоюють два дні. Потім проціджують, розбавляють водою 50:50 і кожне відро додають по 40 грам мила для кращого прилипання. Яблуні рекомендують обприскувати цим настоєм через 15−20 днів після цвітіння, а ягідні кущі — на початку літа.

Раніше «ФАКТИ» писали, що не можна і що треба садити поряд з картоплею, щоб не зіпсувати врожай, а також про те, як позбутися слимаків у теплиці.

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