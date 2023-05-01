«Нафтогаз» визначився з тарифами до літа 2024 року: скільки платитимуть споживачі

Кілька днів тому в уряди вирішили, що ціни на газ не змінюватимуться протягом літа — до 31 серпня. Втім, невдовзі газопостачальна компанія «Нафтогаз України» заявила, що продовжила споживачам дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік — кубометр «блакитного» палива коштуватиме, як і раніше, 7,96 грн (з ПДВ).

«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», — зазначив очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Наразі «Нафтогаз України» забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року до 1 травня 2024 року включно.

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Фото Pixabay

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