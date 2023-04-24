Чудодійне підживлення на основі кунжуту: додайте 2 краплі при поливі, й огірків наросте не менше тони (відео)

В умовах війни, коли люди рахують кожну копійку, домашній город або дачна ділянка нерідко виручають українців, забезпечуючи овочами та фруктами.

Звичайно, підвищити врожай можна за допомогою хімічних добрив, але краще це зробити за допомогою підживлення на основі натуральних компонентів.

Про одне з них розповідають автори сайту «Поради біолога».

Розчин готується на основу кунжуту.

Для його приготування необхідно 3 чайних ложки кунжуту та 3 чайних ложки льону подрібнити, залити літром теплої води та збити блендером. Готову суміш процідити через сито та розбавити двома літрами води.

Всього вийшло 3 літри підживлення.

Для поливу один стакан підживлення розчинити у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь.

Раніше ми писали про підгодовування томатів, від якого вони починають стрімко рости, а також, чим підгодувати огірки, щоб збирати врожай відрами до самої осені.

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