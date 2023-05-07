Щось пішло не так: п'ять причин, чому ті, хто намагається схуднути, «зриваються» під час дієти

Людям, які прагнуть схуднути, рекомендують поєднувати правильне харчування та заняття спортом. Втім, ті, хто «сідає» на дієту, можуть «зірватися» та недотримуватися обраних схем харчування.

Як пише «Здорова їжа», цьому може бути кілька причин.

По-перше, відсутність мотивації, коли недостатня ясність цілей або внутрішній мотиватор можуть підірвати самодисципліну і стати причиною зривів з дієти.

По-друге, вплив оточуючих. Як, наприклад, на вечірках чи зустрічах з друзями, коли досить важко уникнути спокуси зїсти щось смачненьке.

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По-третє, емоційний стан. Адже стрес, сум або розчарування можуть підштовхнути до бажання «заїсти» негативні емоції.

По-четверте, обмеженість дієти. Якщо вона достатньо сувора або одноманітна, таке харчування може викликати почуття відчаю або недостатку, що призводить до зривів і переїдання заборонених продуктів.

По-п`яте, недоліки у планування. Адже відсутність попередньої підготовки, неправильний вибір продуктів і неплановані прийоми їжі можуть бути причиною зривів, коли доступна їжа не відповідає дієтичним вимогам.

Люди, які прагнуть схуднути, часто роблять одну й ту саму помилку — вибирають план харчування, спрямований на швидку втрату маси тіла. Це може дати певні результати, але якщо поєднувати таку дієту із заняттями у спортазі, то організму може просто не вистачати сил на фізичні навантаження. Отже, фітнес-дієта має включати і білки, і жири, і вуглеводи, і вітаміни з мінералами, і достатню кількість рідини.

Фото Pixabay

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