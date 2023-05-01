Кілограми почнуть танути: як домашній сир сприяє схудненню

Сир — це низькокалорійний продукт, проте він дуже поживний, а це означає, що він може допомогти у схудненні та наборі м'язової маси. Також він є універсальним продуктом, і його можна використовувати у багатьох рецептах. Популярність сиру зросла за останні кілька десятиліть, і його часто рекомендують для здорового харчування, пише healthline.com. Він містить багато білка та важливих поживних речовин. Порція домашнього сиру з низьким вмістом жиру (1% молочної жирності) у пів склянки, або 113 грамів, містить всього 81 калорію. Вміст вуглеводів у кисломолочному сирі становить близько 3%. Він складається з лактози, молочного цукру.

В одному дослідженні 2012 року спостерігали за людьми, які протягом року дотримувалися дієти, що включала продукти з високим вмістом білка, такі як сир. Воно показало, що дієта допомогла знизити масу тіла в середньому на 2,8 кілограма у жінок і на 1,4 кг у чоловіків. Ба більше, було доведено, що високе споживання білка, наприклад, казеїну в кисломолочному сирі, сприяє підвищенню відчуття ситості.

Насправді сир стимулює відчуття ситості в тій же мірі, що і яйця. Це відчуття ситості може призвести до зниження споживання калорій і втрати ваги. Сир популярний серед людей, які займаються спортом. Завдяки високому вмісту білка він є чудовим продуктом для включення у свій раціон, якщо ви хочете наростити м'язову масу. У поєднанні з тренуваннями дієта, що включає продукти з високим вмістом білка, може допомогти вам збільшити м'язову масу.

Кисломолочний сир також є хорошим джерелом фосфору та кальцію. Ці поживні речовини необхідні для здоров'я кісток. Порція кисломолочного сиру вагою 113 г містить 19% добової норми селену. Доведено, що цей мінерал підвищує антиоксидантний захист у крові.

М'які смак і текстура сиру дозволяють додавати його до багатьох страв. Додавайте його в улюблені салати для отримання додаткового білка. Змішайте з фруктами, такими як ягоди, нарізані банани, персики, часточки мандаринів та шматочки дині. Посипте його гранолою і полийте медом. Змішайте сир з молоком і фруктами для приготування фруктового коктейлю. Випікайте з ним кекси, тістечка, хліб або булочки.

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