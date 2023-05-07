«Найсмачніше сало в моєму житті»: секрет запеченого «генеральського» сала від Володимира Ярославського

Відомий український кулінар Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом найсмачнішої шпигованої буженини, розповів, як готувати запечене «генеральське» сало.

«Найсмачніше сало в моєму житті. Ми з мамою їздили в Смілу й купили там дуже смачне генеральське сало. Я готував сотні рецептів з ним, але запечене то просто любов. Що це за сало таке? Воно тоненьке і має прошарки ніжного м’яса, які нагадують генеральські лампаси. Його дуже цінують, бо з однієї свині виходить всього 4 кг сала», — написав він.

Інгредієнти: На один кілограм сала — 60−70г міцної гірчиці

- мелений чорний та духмяний переці

- 40−50г часник

- 5−6 лаврових листочків

- сіль

- фольга

- підкопчена паприка та декілька крапель соєвого соусу. Спосіб приготування: Зазвичай слало продають вже підсолене. Тому треба вимочити його у воді з сіллю (25г солі на 1л води) 4−6 годин. Далі дістаємо сало з води та обсушуємо його рушником. Натираємо сало міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Сюди ж додаємо мелену паприку та соєвий соус. Сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладаємо лавровий лист та даємо йому промаринуватись 4−6 годин. Загортаємо таке сало у фольгу і відправляю в духовку, розігріту до 190 градусів на 40хв. Через 40 хв розгортаємо фольгу та дивимося чи підрум’янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залишаємо сало рум’янитися ще на 10−12хв при температурі 200 градусів. Дістаємо та можна їсти ще гарячим. З чорним хлібом та хріном смакує неймовірно.

«За цим рецептом можна готувати і грудинку, і щоковину, але потрібна температура менша 175, а часу більше 1,5 години», — запевняє Ярославський.

Шанувальники кулінара дякують йому за оригінальний рецепт.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ярославський дав українцям свій рецепт лінивих вареників.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram