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«Це класно їсти ще гарячим»: рецепт найсмачнішої шпигованої буженини від Володимира Ярославського

16:48 23 квітня 2023
Готова буженина

Український кулінар Володимир Ярославський відомий своєю креативністю і здатен зробити наймовірно смачною будь-яку страву, навіть таку просту як сосиска в тісті.

Проте цього разу, вочевидь на відзначення завершення Великого посту він звернув увагу на домашню буженину.

Згідно з порадою шеф-кухаря, найкращим шматком свинини для цієї страви буде ошийок. Він і мʼясний, і ніжний, і має достатньо жиру.

Якщо будете брати задню частину — шпигуйте ще салом.

«До речі цю страву класно їсти ще гарячою. Я прям обожнюю з домашнім картопляним пюре і солоним огірком», — зізнався автор рецепту.

Отже, вам знадобляться:

  • ошийок — 1,5 кг
  • вода — 1,5 літри
  • сіль — 60 г
  • велика морква
  • головка часнику
  • гірчиця гостра — 40 г
  • гірчиця в зернах — 40 г
  • соєвий соус — 20 г (за бажанням)
  • копчена паприка — 10 г
  • чорний перець (за смаком).

Приготування

Спочатку мʼясо слід добре зачистити, занурити у холодну воду з сіллю і поставити в холодильник на 6−8 годин. Обсшуємо мʼясо рушником і шпигуємо його брусочками моркви та шматочками часника (зубок перерізається на 3 частини).

Натираємо гірчицями та спеціями і даємо постояти пару годин.

Замариноване мʼясо кладемо в «рукав», усю обрізь моркви та часнику — поруч з мʼясом, нещільно закриваємо і ставимо у розігріту духовку (165 градусів).

Тримаємо годину при високій температурі, а потім ще 45−50 хвилин — на 120 градусах.

Відкриваємо рукав, поливаємо мʼясо соком, який утворився, піднімаємо температуру до 200−210 градусів і доводимо мʼясо до рум’яності, поливаючи жиром.

Зверніть увагу також на рецепт рулету з ноги індика від шеф-кухаря Андрія Величка.

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