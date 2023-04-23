«Це класно їсти ще гарячим»: рецепт найсмачнішої шпигованої буженини від Володимира Ярославського
Український кулінар Володимир Ярославський відомий своєю креативністю і здатен зробити наймовірно смачною будь-яку страву, навіть таку просту як сосиска в тісті.
Проте цього разу, вочевидь на відзначення завершення Великого посту він звернув увагу на домашню буженину.
Згідно з порадою шеф-кухаря, найкращим шматком свинини для цієї страви буде ошийок. Він і мʼясний, і ніжний, і має достатньо жиру.
Якщо будете брати задню частину — шпигуйте ще салом.
«До речі цю страву класно їсти ще гарячою. Я прям обожнюю з домашнім картопляним пюре і солоним огірком», — зізнався автор рецепту.
Отже, вам знадобляться:
- ошийок — 1,5 кг
- вода — 1,5 літри
- сіль — 60 г
- велика морква
- головка часнику
- гірчиця гостра — 40 г
- гірчиця в зернах — 40 г
- соєвий соус — 20 г (за бажанням)
- копчена паприка — 10 г
- чорний перець (за смаком).
Приготування
Спочатку мʼясо слід добре зачистити, занурити у холодну воду з сіллю і поставити в холодильник на 6−8 годин. Обсшуємо мʼясо рушником і шпигуємо його брусочками моркви та шматочками часника (зубок перерізається на 3 частини).
Натираємо гірчицями та спеціями і даємо постояти пару годин.
Замариноване мʼясо кладемо в «рукав», усю обрізь моркви та часнику — поруч з мʼясом, нещільно закриваємо і ставимо у розігріту духовку (165 градусів).
Тримаємо годину при високій температурі, а потім ще 45−50 хвилин — на 120 градусах.
Відкриваємо рукав, поливаємо мʼясо соком, який утворився, піднімаємо температуру до 200−210 градусів і доводимо мʼясо до рум’яності, поливаючи жиром.
Зверніть увагу також на рецепт рулету з ноги індика від шеф-кухаря Андрія Величка.90
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram