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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1970
Скульптор: Juan Huerta
Висота: 29 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Дружили між собою мавпа та риба. Давно товаришували, цілком щиро. Знаєте, таке іноді буває навіть серед людей, коли дві абсолютно різні людини довго підтримують між собою добрі стосунки. Це коли кожному з них нічого іншого не потрібно. Просто, щоб приятель був живий-здоровий. Ну і таке інше.
А потім трапилося лихо. Весняна повінь настільки стрімко наповнила річку, в якій мешкала риба, що стрімкий потік, що на своєму шляху руйнує буквально все поспіль, підхопив нещасну рибину і поніс її кудись униз.
Туди, де були небезпечні пороги та інші непередбачені перешкоди. Спостерігати спокійно за тим, що відбувається з рибою, жаліслива мавпа, звичайно ж, не могла. Вона спочатку бігла берегом, безпорадно розмахуючи руками і зовсім не знаючи, як можна допомогти своїй подрузі. А потім, скочивши на гілку, що звисала над вируючою водою, якимось чином зловчилась — і, вхопивши рибу за хвіст, швидко піднялася разом з нею на верхівку високого потужного дерева.
Саме там мавпа вирішила зачекати на розгул стихії, захистивши, як їй здавалося, від біди і свою приятельку. Чекати, доки стихія нарешті заспокоїться, довелося досить довго. Цілих три або, можливо, навіть чотири дні. Жалісливій мавпі, на щастя, вдалося цю біду пережити. Що ж до риби, то виявилося, що поспішний прояв добрих почуттів стосовно тих, хто потрапляє в біду, не завжди буває на благо.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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