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Смачний салат з печінкою та апельсинами від української блогерки: підкорить кожне серденько (відео)

18:20 8 травня 2023
салат

Останнім часом в мережі з'явилося багато цікавих рецептів страв від українських блогерок. Всі рецепти різні, але доступні, тому що готуються зі знайомих продуктів, та й часу на приготування забирають небагато.

Жінки часто пропонують страви, які не містять багато калорій.

Одна з блогерок, які радують українців своїми оригінальними стравами, Валерія з Сум. Днями вона запропонувала рецепт салату, «який підкорить ваше серденько».

Салат з печінкою та апельсином

Продукти:
300 г курячої печінки
2 апельсини
руккола
помідори чері
огірок

Заправка: нерафінована олія + мед + французька гірчиця

Приготування:

Печінку промити, а потім обсмажити на великому вогні з обох сторін.

Поперчити, посолити, додати трохи води й залишити на 5 хвилин протушитися. Наприкінці додати шматочок вершкового масла.

Апельсин очистити від шкірки й обсмажити його на пательні з цукром.

Приготувати заправку — олію, мед та французьку гірчицю перемішати.

Нарізати овочі.

Печінку й овочі покласти на руколу, залити заправкою.

Тепер можна насолоджуватись смачною та корисною стравою.

Схоже, підписники у захваті від майстерності блогерки, про що написали у коментарях.

Раніше інша українка розповіла, як приготувати смачний торт всього лише з трьох інгредієнтів.

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