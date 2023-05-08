Смачний салат з печінкою та апельсинами від української блогерки: підкорить кожне серденько (відео)
Останнім часом в мережі з'явилося багато цікавих рецептів страв від українських блогерок. Всі рецепти різні, але доступні, тому що готуються зі знайомих продуктів, та й часу на приготування забирають небагато.
Жінки часто пропонують страви, які не містять багато калорій.
Одна з блогерок, які радують українців своїми оригінальними стравами, Валерія з Сум. Днями вона запропонувала рецепт салату, «який підкорить ваше серденько».
Салат з печінкою та апельсином
Продукти:
300 г курячої печінки
2 апельсини
руккола
помідори чері
огірок
Заправка: нерафінована олія + мед + французька гірчиця
Приготування:
Печінку промити, а потім обсмажити на великому вогні з обох сторін.
Поперчити, посолити, додати трохи води й залишити на 5 хвилин протушитися. Наприкінці додати шматочок вершкового масла.
Апельсин очистити від шкірки й обсмажити його на пательні з цукром.
Приготувати заправку — олію, мед та французьку гірчицю перемішати.
Нарізати овочі.
Печінку й овочі покласти на руколу, залити заправкою.
Тепер можна насолоджуватись смачною та корисною стравою.
Схоже, підписники у захваті від майстерності блогерки, про що написали у коментарях.
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