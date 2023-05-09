У вівторок, 9 травня, у Мадриді пройде перший матч півфінальної стадії Ліги чемпіонів між чинним переможцем турніру, місцевим «Реалом», та англійським «Манчестер Сіті».

Перед протистоянням на «Сантьяго Бернабеу» суперники здобули перемоги у внутрішніх змаганнях. «Реал» у фіналі Кубка Іспанії обіграв «Осасуну» — 2:1 (Родріго, 2, 70 — Торро, 58) та завоював ювілейний, 20-й, трофей в історії клубу.

Відеоогляд матчу «Реал» — «Осасуна» — 2:1

У свою чергу, «Манчестер Сіті» в англійській прем'єр-лізі здолав удома «Лідс» — 2:1 (Гюндоган, 19, 27 — Родріго, 85; на 84-й хвилині Гюндоган («Манчестер Сіті») не реалізував пенальті) та продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи «Арсенал» на одне очко та маючи один матч у запасі.

Відеоогляд матчу «Манчестер Сіті» — «Лідс» — 2:1

Нагадаємо, що минулого сезону команди також перетиналися на даній стадії Ліги чемпіонів, і тоді сильнішими виявилися іспанці. У Манчестері господарі перемогли у гольовій перестрілці (4:3), а в Мадриді «вершкові» зломили опір суперника у додатковий час (3:1), після чого завоювали почесний трофей. Загалом же «Реал» та «Манчестер Сіті» зустрічалися між собою вісім разів у Лізі чемпіонів, і в протистоянні повний паритет — по три перемоги за двох нічиїх.

Цього разу букмекери бачать фаворитами підопічних Хосепа Гвардіоли. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу англійців приймає з коефіцієнтом 2,22, на нічию — 3,80, на виграш «Реала» — 3,45.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

9 травня (вівторок)

«Реал» — «Манчестер Сіті» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що ще в одному півфіналі в середу, 10 травня, пройде міланське дербі між «Міланом» та «Інтером».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Реала» Андрій Лунін заплатив серйозні гроші за боксерські рукавички Усика.

Фото uefa.com

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