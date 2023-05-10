«Коли викладаю фото своїх меблів у соцмережах, чимало людей думають, що вони справжнi, а не лялькові», — майстер Валерій Забережний

У киянина Валерія Забережного незвичайне хобі. Економіст за фахом створює неймовірно гарні лялькові меблі для колекціонерів.

Колекціонування лялькових меблів, створених з дерева, срібла, порцеляни, скла та сплаву свинця й олова, дуже популярне у світі. Мода на таке хобі зародилась ще у сімнадцятому столітті. Нині лялькові інтер’єри є окрасою визначних музеїв світу. Вони розповідають відвідувачам про побут, звички, смаки та захоплення людей у різні періоди історії. Щодо колекціонування лялькових меблів, одні колекціонери збирають виключно стільці, столи, буфети чи кабінети, інші — предмети інтер’єру певної епохи.

У соціальних мережах можна знайти чимало груп, де поціновувачі лялькових меблів можуть спілкуватися між собою.

У інтерв’ю «ФАКТАМ» Валерій Забережний, роботи якого відомі у багатьох країнах світу, розповів про те, як створює таку красу та що його надихає у творчості.

«Свої вироби роблю лише в одному екземплярі»

- Почалося все з того, що моя дружина захопилась створенням ляльок I попросила зробити стілець для ляльки, — розповідає Валерій Забережний. — Перший вирiб був дуже простим, але згодом я почав цікавитись меблевими стилями, вивчав відповідну літературу… Кожний предмет я намагаюсь створювати в тому чи іншому стилі: це i готика, i бароко, i прованс, i модерн… Своi вироби роблю лише в одному экземплярi. Коли викладаю фото меблів у соцмережах, чимало людей спочатку не розумiють, що це не справжні, а ляльковi меблi. А коли дізнаються, пишуть, що у захваті.

— Приємно… Бачила відгуки на ваші роботи у соцмережах. Люди пишуть: «У вас золоті руки!», «Браво!», «Розкішна робота».

- Дехто навіть радить виходити на мiжнароднi платформи для продажу, але в мене не така велика колекцiя, щоб вiдкрити свiй магазин. До того ж, спiлкування там виключно англiйською мовою, якою я, на жаль, не володiю. До вiйни я був постiйним учасником мiжнародних виставок «Модна лялька», що проходили кожнi пiв року в Києві. Сподiваюсь, що найближчим часом ця виставка вiдновить свою роботу i я знову буду брати в нiй участь. До речi, нещодавно отримав запрошення взяти участь у виставцi лялькарiв, яка буде проходити в lзраїлi, але поїхати туди, на жаль, не маю можливості.

Буфет – філігранна робота Валерія Забережного

«Створення стільця займає п'ять-шість днiв, а буфету — до двох місяців»

— Які розміри ваших меблів?

— Зазвичай висота виробів — 32 — 40 сантиметрів.

— Як створюєте таку красу?

— Це досить нелегка i копiтка робота. Я не працюю з пластиком, створюю вироби з деревини. Це природний теплий матерiал — він чудовий. Оббивка — переважно з тканини. У роботі використовую тільки різці та власні руки. Різьбленням захоплююсь багато років. Мені подобається створювати філігранні роботи.

— Скільки часу витрачаєте на кожну роботу?

— Створення стільця, наприклад, займає п'ять-шість днiв, а буфету — до двох місяців.

Готичне крісло – ще одна дуже гарна робота Валерія Забережного

— Що найскладніше у роботі?

— Найважче — у деталях дотриматись певного стилю. Якщо, скажімо, створюю щось у модерні чи бароко, читаю на цю тему чимало літератури. Також важливо правильно виконати всі креслення. Завжди прагну зробити виріб досконалим. Іноді переробляю, коли бачу, що можна щось покращити.

Трюмо - одна з найскладніших робіт київського майстра

«Мене надихає бажання створювати нові вироби та постійно удосконалюватись»

— Чи є у вас серед ваших робіт найулюбленіші?

— Ті, що найскладніші. Коли закінчую роботу над ними, відчуваю справжнє задоволення. Серед таких робіт, наприклад, буфет, трюмо, диванчики. Кожна робота особлива.

— Ваші меблі колекційні. А чи трапляється, що хтось купує їх для дітей?

— Мої меблі не для гри — про це завжди попереджаю тих, хто цікавиться. Це дуже тонка робота. Такі меблі дуже легко пошкодити при недбалому ставленні.

А це крісло з різьбою у стилі бароко

— Чи траплялось, що ваші роботи намагались копіювати?

— Так, і це прикро.

— Що надихає вас на творчiсть?

— Бажання створювати новi вироби та постiйно вдосконавлюватись…

Ляльковий диван викликає захоплення

— Які меблі мрієте створити найближчим часом?

— Кабінет. Щоразу мені цікаво робити щось складніше, бо ж немає межі досконалості.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українка Олена Бухарєва перемогла у конкурсі Golden George: «У світ Тедді я потрапила випадково».

Фото з альбому Валерія Забережного

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