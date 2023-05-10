«Коли викладаю фото своїх меблів у соцмережах, чимало людей думають, що вони справжнi, а не лялькові», — майстер Валерій Забережний
У киянина Валерія Забережного незвичайне хобі. Економіст за фахом створює неймовірно гарні лялькові меблі для колекціонерів.
Колекціонування лялькових меблів, створених з дерева, срібла, порцеляни, скла та сплаву свинця й олова, дуже популярне у світі. Мода на таке хобі зародилась ще у сімнадцятому столітті. Нині лялькові інтер’єри є окрасою визначних музеїв світу. Вони розповідають відвідувачам про побут, звички, смаки та захоплення людей у різні періоди історії. Щодо колекціонування лялькових меблів, одні колекціонери збирають виключно стільці, столи, буфети чи кабінети, інші — предмети інтер’єру певної епохи.
У соціальних мережах можна знайти чимало груп, де поціновувачі лялькових меблів можуть спілкуватися між собою.
У інтерв’ю «ФАКТАМ» Валерій Забережний, роботи якого відомі у багатьох країнах світу, розповів про те, як створює таку красу та що його надихає у творчості.
«Свої вироби роблю лише в одному екземплярі»
- Почалося все з того, що моя дружина захопилась створенням ляльок I попросила зробити стілець для ляльки, — розповідає Валерій Забережний. — Перший вирiб був дуже простим, але згодом я почав цікавитись меблевими стилями, вивчав відповідну літературу… Кожний предмет я намагаюсь створювати в тому чи іншому стилі: це i готика, i бароко, i прованс, i модерн… Своi вироби роблю лише в одному экземплярi. Коли викладаю фото меблів у соцмережах, чимало людей спочатку не розумiють, що це не справжні, а ляльковi меблi. А коли дізнаються, пишуть, що у захваті.
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— Приємно… Бачила відгуки на ваші роботи у соцмережах. Люди пишуть: «У вас золоті руки!», «Браво!», «Розкішна робота».
- Дехто навіть радить виходити на мiжнароднi платформи для продажу, але в мене не така велика колекцiя, щоб вiдкрити свiй магазин. До того ж, спiлкування там виключно англiйською мовою, якою я, на жаль, не володiю. До вiйни я був постiйним учасником мiжнародних виставок «Модна лялька», що проходили кожнi пiв року в Києві. Сподiваюсь, що найближчим часом ця виставка вiдновить свою роботу i я знову буду брати в нiй участь. До речi, нещодавно отримав запрошення взяти участь у виставцi лялькарiв, яка буде проходити в lзраїлi, але поїхати туди, на жаль, не маю можливості.
«Створення стільця займає п'ять-шість днiв, а буфету — до двох місяців»
— Які розміри ваших меблів?
— Зазвичай висота виробів — 32 — 40 сантиметрів.
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— Як створюєте таку красу?
— Це досить нелегка i копiтка робота. Я не працюю з пластиком, створюю вироби з деревини. Це природний теплий матерiал — він чудовий. Оббивка — переважно з тканини. У роботі використовую тільки різці та власні руки. Різьбленням захоплююсь багато років. Мені подобається створювати філігранні роботи.
— Скільки часу витрачаєте на кожну роботу?
— Створення стільця, наприклад, займає п'ять-шість днiв, а буфету — до двох місяців.
— Що найскладніше у роботі?
— Найважче — у деталях дотриматись певного стилю. Якщо, скажімо, створюю щось у модерні чи бароко, читаю на цю тему чимало літератури. Також важливо правильно виконати всі креслення. Завжди прагну зробити виріб досконалим. Іноді переробляю, коли бачу, що можна щось покращити.
«Мене надихає бажання створювати нові вироби та постійно удосконалюватись»
— Чи є у вас серед ваших робіт найулюбленіші?
— Ті, що найскладніші. Коли закінчую роботу над ними, відчуваю справжнє задоволення. Серед таких робіт, наприклад, буфет, трюмо, диванчики. Кожна робота особлива.
— Ваші меблі колекційні. А чи трапляється, що хтось купує їх для дітей?
— Мої меблі не для гри — про це завжди попереджаю тих, хто цікавиться. Це дуже тонка робота. Такі меблі дуже легко пошкодити при недбалому ставленні.
— Чи траплялось, що ваші роботи намагались копіювати?
— Так, і це прикро.
— Що надихає вас на творчiсть?
— Бажання створювати новi вироби та постiйно вдосконавлюватись…
— Які меблі мрієте створити найближчим часом?
— Кабінет. Щоразу мені цікаво робити щось складніше, бо ж немає межі досконалості.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українка Олена Бухарєва перемогла у конкурсі Golden George: «У світ Тедді я потрапила випадково».
Фото з альбому Валерія Забережного70
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