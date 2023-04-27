«Багато відвідувачів галереї були здивовані, дізнавшись, що мої ляльки створені з пляшок», — декораторка Юлія Шахназарова

Сьогодні творчість допомагає багатьом людям пережити такий складний час — і тим, хто створює витвори мистецтва, і тим, хто ними милується. «ФАКТИ» продовжують серію інтерв'ю з українськими майстрами, які намагаються привнести в життя оточуючих красу.

Сьогодні наша співрозмовниця — декораторка Юлія Шахназарова, яка створює ляльок із пляшок. Її творчість відома не тільки в Україні, а й у Бельгії, Португалії, Люксембурзі та інших країнах світу.

Юлія Шахназарова: «Для мене створення ляльок – задоволення»

«Думаю, моя історія про те, що завжди можна почати робити те, до чого лежить душа»

— Юліє, з чого почалося ваше незвичайне хобі?

— Багато років я працювала в бізнесі. У мене була маленька туристична компанія. Я працювала в дуже інтенсивному ритмі й у якийсь момент відчула, як накопичилася втома. А потім почалася пандемія, і туристичний бізнес призупинився. Тоді я й відкрила для себе творчість. У дитинстві я добре малювала, у мене була шикарна колекція паперових нарядів. Ідея створювати ляльок із пляшок прийшла несподівано. Якось пляшка мені нагадала спідницю. Так з'явилася перша лялька. Для мене це було справжнє диво. Здавалося, щось відкрилося у мене всередині, коли я стала робити те, що мені дуже подобається. Зараз у мене вже близько двохсот робіт. Думаю, моя історія про те, що завжди можна почати робити те, до чого лежить душа.

- Що являють собою ваші ляльки: це статуетки чи у них є якась прикладна функція?

— Насамперед це декорація. Однак їх можна використовувати для напоїв, оскільки практично у всіх пляшках відкриваються кришки.

Для створення цієї ляльки декораторка використала пляшку з-під коньяку

— Як ви створюєте таку красу?

— Усе починається з вибору пляшки, яку я декорую за допомогою різних технік. Обличчя і руки роблю із спеціальної глини, яка сама твердне і не потребує випалу. Вбрання створюю за допомогою техніки, суть якої в тому, що тканини і мережива просочуються спеціальним складом і тверднуть. Працюю без ескізів. У голові народжується образ — його і втілюю. Експериментуючи, щоразу вчуся чомусь новому.



- Що найскладніше в роботі?

— Для мене робота — задоволення. Процес настільки захоплюючий, що можу працювати навіть вночі. При цьому не відчуваю втоми.

Кожна робота декораторки передає особливий настрій

«Одне з джерел натхнення — казки»

— Скільки часу займає створення однієї ляльки?

- Від двох днів до тижня. По-перше, потрібен час для висихання глини. По-друге, буває, я відкладаю роботу, а потім через деякий час до неї повертаюся. Але, як правило, створюю ляльку на одному диханні. З нетерпінням чекаю моменту, коли зможу побачити результат.

— Кілька місяців тому ви презентували колекцію ваших ляльок в одній з галерей Люксембургу. Як реагували люди, які бачили ваші роботи?

- Багато відвідувачів галереї були здивовані, що мої ляльки створені з пляшок. Роботи були дуже швидко розкуплені. Теплі відгуки людей про моїх ляльок укріплюють мене в думці, що у мене дійсно щось виходить.

— Особливий резонанс у соцмережах викликала лялька «Творча фея». Як думаєте, чому?

— Творчі люди — особливі особистості, які наповнені світлом і мають потребу творити. І таких людей дуже багато.

Творча фея - втілення креативних натур, які сповнені світлом і мають потребу творити

— Що вас надихає на творчість?

- Одне з джерел натхнення — казки, які я читала в дитинстві. Іноді це може бути зустріч з оленем у лісі або спілкування з людиною, для якої я створюю ляльку.

— Яку ляльку мрієте створити?

— Ангела з крилами, прикрашеними візерунками українських вишиванок. На пляшці буде зображено місто, яке ангел оберігає.

Раніше «ФАКТИ» писали про нові тренди в стилі життя-2023 від тренд-редакторки Ольги Сметанської.

Фото з альбому Юлії Шахназарової

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